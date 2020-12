Wer seine Weihnachtseinkäufe noch nicht erledigt hat, dem bleibt vor dem anstehenden Lockdown nur noch wenig Zeit. In Hannovers Innenstadt überstiegen die Besucherzahlen bereits am Montagvormittag die Vorjahreswerte. So voll wie am zurückliegenden Wochenende war es jedoch bei Weitem nicht.