Kurz vor der Corona-Schließung hat Hannover seinen Gastronomen noch mal ein kräftiges Umsatzplus beschert. Am Wochenende waren die Restaurants fast alle ausgebucht, soweit die Hygienekonzepte das zuließen. „Ab Montag wird alles einsamer: Kinos und Restaurants sind geschlossen, wer weiß, wann wir wieder ausgehen können“, sagte etwa Karin Creutzig, die es sich mit Sohn Johannes im Bona’me am Hohen Ufer schmecken ließ.

Gastronomie vor dem Corona-Teil-Lockdown: Alle Tische ausgebucht

„Am Abend sind alle Tische gebucht, die wir freigeben dürfen“, sagt Sinasi Alan im italienischen Tesoro an der Marienstraße. Glaubt er, dass er im Dezember wieder öffnen darf? „Wir hoffen es“, sagt er. Sobald das Infektionsgeschehen es erlaube, werde der Betrieb wieder starten, „aber bei der derzeitigen Entwicklung der Zahlen könnte es gefühlt Mitte Januar werden“.

Extra aus Langenhagen sind Andrea und Bernd Rügge mit Tochter Kerstin ins Tesoro gekommen. „Weil es hier wirklich gut schmeckt, weil die Atmosphäre stimmt – und weil wir ja nicht wissen, wann wir wieder kommen dürfen“, sagt Bernd Rügge.

Spandau setzt auf Mehrweggeschirr

Mehrwegschalen für den Außer-Haus-Verkauf: Im Spandau haben Heiko Heybey und Dirk Sabrowski aus den Lehren des Frühjahr-Shutdowns gelernt und wollen den Verpackungsmüll reduzieren. Quelle: Ilona Hottmann

Gastronomen, die schlau waren, haben in den vergangenen Monaten vorgesorgt, weil die zweite Corona-Welle ja absehbar war. Der Nordstädter Heiko Heybey hat für sein Spandau den Außer-Haus-Verkauf neu organisiert. „Im Frühjahr war das Abholprojekt eher spontan gestartet“, sagt Heybey. „Jetzt wollten wir keine chaotischen telefonischen Bestellungen mehr, sondern haben eine Website programmieren lassen, wo unsere Gäste Gerichte mit den jeweiligen Zutaten bestellen können.“ Zudem hat er ein Mehrwegsystem eingeführt, um für die Flut an Verpackungsmüll einzudämmen.

Bund verspricht großzügige Hilfen

Die Gastronomie gilt bundesweit zwar nicht als Ansteckungshotspot – genausowenig wie Fitnessstudios oder Schwimmbäder, die jetzt auch alle schließen müssen. Dem Bund geht es aber darum, die Zahl der Kontakte insgesamt zu reduzieren, ohne Schulen und Betriebe schließen zu müssen. Als Ausgleich für die Sonderopfer hat die Bundesregierung versprochen, dass sie allen vom Teil-Lockdown betroffenen Betrieben die Einnahmen bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahres-November aufstocken will. Zusätzlich gibt es weiterhin Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter – so dürften die Einbußen für die Branche diesmal zu verschmerzen sein. Zahlreiche Restaurants wie etwa das vegane Hiller beleben ihren Außer-Haus-Verkauf wieder neu, sodass kein Kunde auf Essen aus Gastronomieküchen verzichten muss.

Traute Runden im Hofgeflüster, Warteschlangen am Teestübchen

Das Hofgeflüster und das Teestübchen am Ballhofplatz in der Altstadt. Quelle: Katrin Kutter

Und so kommt es, dass trotz aller Verunsicherung kaum Endzeitstimmung an den Tischen aufkommt. Im Hofgeflüster am Ballhof etwa haben sich vier Jurastudenten am sonnigen Sonntagnachmittag zum Kaffee getroffen. Aber extra draußen: „Ich würde jetzt nicht mehr in großer Runde weggehen“, sagt Lea Köhne. „Aber wir kennen uns und wissen, dass keiner von uns bei exzessiven Partys war.“

„Ich würde jetzt nicht mehr in großer Runde weggehen“: Vier Jura-Studierende im Hofgeflüster am Ballhofplatz (v. l. Jan-Hendrik Flis, Nina Kortenacker, Felix Koppe, Lea Köhne). Quelle: Katrin Kutter

Im Teestübchen nebenan haben sich derweil Warteschlangen vor dem Einlass gebildet. Und auch im Bona’me am Hohe Ufer ahnt das Personal, dass es am Sonntagabend noch mal so richtig voll wird. „Gestern Abend hat hier der Bär gesteppt – und für diesen Abend sind wir auch völlig ausgebucht“, sagt eine Mitarbeiterin. Hannover hat die letzte Runde genossen. Wann es wieder losgeht, weiß derzeit niemand.

