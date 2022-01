Hannover

Dass im Zoo Hannover ein Wolfsrudel lebt, war zeitweilig am über die Mauern des Tierparks zu hörenden Heulen der Tiere zu erkennen. Nun bleibt es vorerst still. Timberwolf Fluffy, zuletzt vom ehemals fünfköpfigen Rudel als einziger übrig geblieben, musste am Donnerstagvormittag eingeschläfert werden.

Der Wolf war im Jahr 2006 im Zoo geboren worden, damals noch auf der alten Wolfsanlage. Mit Eröffnung der Polarlandschaft Yukon Bay nebst zugehöriger Wolfsschlucht zog er zusammen mit vier Brüdern dort ein. Das Rudel fungierte dort als eine Art Begrüßungskommando. Die Timberwölfe waren die ersten Tiere, die Zoo-Besucher auf dem Weg in die Polarlandschaft zu sehen bekamen. In den vergangenen zwei Jahren starben die Mitglieder des Quintetts dann nach und nach hochbetagt an Altersgebrechen.

Tier erhält Medikamente in Leckereien

Fluffy wurde 15 Jahre alt und litt am Ende unter anderem unter Arthrose. „Wir konnten das gut behandeln, indem wir die notwendigen Medikamente in Leckereien versteckten“, erklärt Zoo-Veterinär Viktor Molnar. Zuletzt habe das Tier gerne in der Sonne gelegen und lange geschlafen – letzteres wahlweise in der Wolfsschlucht im Freien oder hinter den Kulissen im Bau.

Einst ein stolzes Rudel: Wölfe 2010 in der Anlage Yukon Bay im Zoo Hannover. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

In der Nacht zum Donnerstag erlitt das Tier dann einen starken Krampfanfall, von dem es sich nicht wieder erholte. „Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde, aber der Abschied fällt dennoch schwer“, sagt Tierpfleger Stefan Germann.

Suche nach neuem Rudel in anderen Zoos

Die Wolfsschlucht steht nun einstweilen leer. Zwischendurch konnte der Zoo nach Angaben von Sprecherin Simone Hagenmeyer dort keine anderen Wölfe einziehen lassen, weil es unweigerlich zu Rangkämpfen gekommen wäre und Fluffy als Senior dort den Kürzeren gezogen hätte. „Noch in diesem Jahr wird wieder ein Rudel in der Yukon Bay einziehen“, kündigt sie an.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Neuankömmlinge werden dann aus einem anderen Zoo nach Hannover kommen. Bei dem bisherigen Rudel handelte es sich nicht um Vertreter des eurasischen Wolfes, dessen Vorkommen in freier Wildbahn hierzulande in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Fluffy und seine Artgenossen waren Timberwölfe, die im Südosten Kanadas und im Osten der USA heimisch sind.

Von Bernd Haase