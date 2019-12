Letztes Flüchtlingsheim öffnet in Hannover-Stöcken

Hannover

Die Stadt Hannover hat in Stöcken ihre vorerst letzte Flüchtlingsunterkunft eröffnet. 95 Menschen finden in den bunt gestrichenen Containern an der Mecklenheidestraße Platz, in den nächsten Tagen und Wochen sollen die ersten Flüchtlinge einziehen, darunter auch Familien. Das Johanniter-Hilfswerk übernimmt die Betreuung, vier Sozialarbeiter kümmern sich um die Bewohner und helfen bei bürokratischen Angelegenheiten wie familiären Problemen. „Momentan sind keine weiteren Anlagen in Planung und Ausführung“, sagte Stadtsprecherin Manuela Steigerwald.

Baumängel verzögerten Freigabe

Das Heim in Stöcken nahe des Werks von VW Nutzfahrzeuge „ist der Ausläufer eines Riesenprogrammes, das erforderlich war, um Flüchtlinge unterzubringen“, heißt es im Rathaus. Die zweigeschossige Siedlung sollte bereits vor Längerem fertig werden, es gab jedoch Probleme mit der Sicherheit, unter anderem waren Betonfertigteile für Laubengänge mit zu geringem Gefälle eingebaut worden. Wasser hätte nicht richtig ablaufen können, weshalb Flächen zu vereisen drohten. In Bädern mussten neue Dichtungen eingezogen werden. Die Stadt bearbeitet derzeit die Schlussrechnung des Herstellers und will vorgefundenen Mängel „monetär bewerten“.

In Hannover leben derzeit knapp 4000 Flüchtlinge. Nach Auskunft der Stadt verlassen pro Monat etwa 70 bis 80 Menschen städtische Unterkünfte, eine ähnliche Anzahl bekommt Hannover im selben Zeitraum vom Land Niedersachsen neu zugewiesen. Weil vorhandene Kapazitäten ausreichen, hat die Stadt bereits an sechs Standorten Flüchtlingswohnheime aufgegeben und für weitere sechs Unterkünfte Unterbringungspläne zurückgestellt.

