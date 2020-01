Hannover

Großer Andrang im Alten Rathaus: Etwa 300 Interessierte nahmen am Dienstagabend die Gelegenheit wahr, schon während des laufenden Planungswettbewerbs zum Steintorplatz Einblicke in die acht Entwürfe zu nehmen und der Jury für ihre Sitzung am Mittwoch Anregungen mit den auf den Weg zu geben. Noch sind die Pläne vertraulich und dürfen nicht öffentlich gezeigt werden. Aber soviel lässt sich schon sagen: Die Jury hat die Auswahl zwischen sehr unterschiedlichen Konzepten.

Sonnenuhr am Steintorplatz

Ein Konzept sieht eine geschätzt 25 Meter hohe Leuchtstele mitten auf dem Platz vor, die nicht nur Licht spendet, sondern auch auf LED-Lichtbändern Informationen gibt. Um sie herum liegt eine ellipsenförmige Manege mit Sitzstufen an zwei Seiten, auf dem Boden der Manege zeichnet sich eine Sonnenuhr ab, deren Zeiger die Stele ist. Schöne Idee.

Leuchtschrift-Fachwerkturm „rockt den Platz“

Ein anderes Konzept geht noch weiter. „Hier wird der Platz gerockt“, sagt Wettbewerbsmanager Uwe Drost. Am Rand des Steintors steht ein Monument aus Fachwerk, das obenauf eine riesige Leuchtschrift trägt. „Steintor“ steht da in geschätzt 30 Meter Höhe, die Schrift modernistisch verfremdet. Das Bauwerk hat eine archaische Kraft, erinnert irgendwie an Hollywood, es kann als Leinwandträger für Public Viewing oder als Kulisse für Konzerte oder Demos genutzt werden.

„Ein Wahrzeichen für Hannover “

„Das wäre ein Wahrzeichen für Hannover“, sagt ein Besucher bewundernd. Eine Besucherin aber merkt an: Der einzelne Mensch wirke angesichts solcher ikonenhafter Monumente sehr klein – und sollen Plätze nicht für Menschen da sein? Wieder ein anderer sagt: „Am Bahnhof trifft man sich unterm Schwanz, am Kröpcke an der Uhr – mit solch einem Bauwerk hätte das Steintor auch einen Treffpunkt.“ Auch er hält es aber für „unmaßstäblich“ zwischen den Häusern.

Spielflächen am Rotlichtquartier?

Und so geht es mit fast allen Entwürfen. Was Kraft und Ideen hat, findet Befürworter und Widerwortler. Anderes ruft kaum Debatte hervor, weil es eher langweilig ist. Einige haben Sorgen, Spielflächen zu nahe am Rotlichtquartier zu platzieren, für andere können es ruhig mehr Bäume sein. Die Kontroversen sind so alt wie die Bürgerbeteiligung: Soll der Platz eher grün sein oder eher urban? Sollen die Radfurten eher gerade über ihn hinweggeführt werden oder so, dass sich Fußgänger und Radfahrer nicht in die Quere kommen? Und vor allem: Für wen soll der Platz da sein? Als Moderator Drost sagt, bei der Möblierung etwa mit Bänken müsse man aufpassen, dass nicht zu viel unerwünschtes Klientel angezogen werde, kommt prompt die provokante Rückfrage, was er denn meine – etwa Investmentbanker? Das gab Lacher.

Städtebaulich in die Jahre gekommen

Steintorplatz Quelle: Nancy Heusel

Der Platz, der städtebaulich in die Jahre gekommen ist und an dessen zwischenzeitlicher geplanter Bebauung viele Konflikte ausgetragen wurden, müsse nach seiner Umgestaltung für die gesamte Stadtgesellschaft nutzbar sein, warb Stadtbaurat Uwe Bodemann diplomatisch. Am Mittwoch wird die Jury einen ersten, zweiten und dritten Platz küren. Sie soll dabei die Bürgeranregungen aufnehmen. Donnerstagmittag sollen die Sieger verkündet werden.

Endet die Beteiligung?

Prof. Klaus Overmeier, der die fast zweijährige Bürgerbeteiligung moderiert hatte, kündigte an, dass dies der letzte Termin der Beteiligung war. Es gab an dem Abend allerdings den Einwand, dass die Bürger gerne weiter mitreden würden. Denn was die Jury kürt, ist nur der Entwurf – in der Regel wird daran noch viel verändert, bevor irgendwann gebaut wird.

