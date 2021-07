Hannover

Der hannoversche Autor und Illustrator Ingo Siegner spendet zusammen mit der Buchhandlung Leuenhagen & Paris 1000 Bücher, um Buchhandlungen in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands zu helfen. Für 12,99 Euro können Kunden das Buch „Erdmännchen Gustav – Kunstraub im Sprengelmuseum“ kaufen. Der Betrag gehe komplett an die betroffenen Läden, teilt der Geschäftsführer von Leuenhagen & Paris, Dirk Eberitzsch, mit.

Buch vor Ort abholen oder bestellen

Aufgerufen zu der Spende hatte der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Dieser stellt auch eine Liste mit betroffenen Buchhandlungen bereit. Wer die Hilfsaktion unterstützen möchte, kann das Buch direkt bei Leuenhagen & Paris an der Lister Meile 39 kaufen. Auch der Postversand ist möglich. Die Buchhandlung nimmt Bestellungen per Telefon unter (05 11) 31 30 55 und per E-Mail an kontakt@leuenhagen-paris.de entgegen. Auch im Onlineshop ist das Buch verfügbar.

Von Thea Schmidt