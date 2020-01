Die Stadtwerke Enercity wollen Straßenlaternen in Hannover mit einer Bedarfssteuerung ausrüsten. Sie sollen nur noch dann leuchten, wenn Fußgänger, Radfahrer oder Jogger in ihrer Nähe unterwegs sind. Doch die Pläne gehen noch weiter – das Unternehmen will die Stadt mit einem Funknetz überspannen, das etwa bei der Parkplatzsuche hilft.