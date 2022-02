Die ersten heftigen Böen von Sturmtief „Zeynep“ pfeifen schon um die Häuser in der Region Hannover. Doch plötzlich reißt der Himmel noch einmal auf, und die tief stehende Sonne mal einen leuchtenden Regenbogen vor dunkle Wolken. Haben Sie ihn auch gesehen? Und fotografiert? Schicken Sie uns Ihre Bilder!

So hell leuchtet der Regenbogen in der Region Hannover selten: Himmelsschauspiel vor dem großen Sturm am Freitagabend. Quelle: Bert Strebe, Birgit Dralle