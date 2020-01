Burgdorf

„Sieht noch jemand diese Satellitenkette von Westen nach Osten, ca 25 in sehr großer Höhe und in exakt gleichen Abstand?“ So fragte Peter Hoffmann am Dienstagabend in einer Burgdorfer Facebook-Gruppe. Andere Facebook-Nutzer bestätigten schnell: Natürlich sind da nicht Außerirdische im Formationsflug unterwegs durch all. Vielmehr ist die Kette von Lichtern ein menschengemachter Formationsflug von Satelliten im Orbit um die Erde.

Himmelsquerung von Nordwesten nach Südosten

Anfang Januar wurden zum dritten Mal 60 Satelliten für das Projekt ins All geschossen. „Die Satelliten sind nach dem Start relativ eng beieinander, sehr niedrig und deswegen sehr auffallend für gelegentliche Beobachter“, erklärte Rainer Kresken von der Starkenburg-Sternwarte im hessischen Heppenheim.

In der zweiten Januarhälfte werden sie in klaren Nächten häufig auch über Deutschlands Norden zu sehen sein. Die bereits früher in die Erdumlaufbahn geschickten zwei Formationen waren zunächst von etwa 17 bis 20 Uhr zu sehen, sagt Hansjürgen Köhler vom Centralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene (Cenap), einem privatem Zusammenschluss zur Aufklärung ungewöhnlicher Himmelserscheinungen. Die Route der recht schnellen Himmelskörper starte derzeit im Nordwesten bis Westen und verlaufe in Richtung Südosten. Inzwischen seien sie eher am Morgenhimmel zu sehen.

So finden Sie die Starlink-Satelliten

Im Internet ist eine dynamische Karte verfügbar, auf der jederzeit ersichtlich ist, wo sich die Starlink-Formationen 1 und 2 gerade befinden. Hier ist der Link (Seite wird in einem neuen Browser-Fenster geöffnet).

Irritierende Beobachtung – Hotline steht nicht mehr still

Die ungewöhnliche Lichterkette am Himmel sei für viele Menschen irritierend, sagte Köhler. Die Hotline der Meldestelle stehe an manchen Abenden kaum mehr still, es gebe bis zu 60 Anrufe.

Die Starlink-Objekte werden wie andere Satelliten oder die Internationale Raumstation ISS durch die Sonne angestrahlt und reflektieren das Licht zur Edoberfläche. Die Perlenketten-Struktur der Starlink-Satelliten löse sich mit der Zeit auf, sagte ein Sprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ( DLR). Wenn sie in eine höhere und damit größere Umlaufbahn kämen, werde die Kette schon automatisch auseinander gezogen. Derzeit gibt es noch einige, die im Abstand von 15 Sekunden über dem Westhorizont auftauchen, andere sind schon mehrere Minuten auseinander.

Anfang eines Mega-Projektes im Orbit

Seit Mai 2019 wurden 180 solche Satelliten ins All geschossen und umkreisen nun die Erde, insgesamt sind 12.000 oder mehr geplant. Sie sollen sich später einmal wie ein Netz um die Erde verteilen. Starlink ist ein Projekt des US-Unternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk. Ziel des milliardenschweren Programms ist es, sowohl entlegene Gebiete als auch Ballungszentren mit schnellem und preiswertem Breitband-Internet zu versorgen.

Kritik von Astronomen: Mehr Satelliten als Sterne am Himmel

Die jeweils über 200 Kilogramm schweren Satelliten sollen Daten von Bodenstationen bekommen und untereinander mit Hilfe von Lasern weiterleiten. Sie sollen in relativ niedrigen Umlaufbahnen fliegen und im Vergleich zu klassischer Satelliten-Kommunikation deutlich kürzere Verzögerungszeiten bieten. Astronomen kritisieren, dass irgendwann mehr Satelliten als Sterne am Nachthimmel zu sehen sein könnten.

