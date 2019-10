Lichtkunst in Hannover-Kleefeld - Alles in Grün: So war die vierte Auflage von „Kleefeld leuchtet“

Bereits zum vierten Mal lud der Künstler Franz Betz vom Lichtkunstlabor Trafolab zu der Veranstaltung „Kleefeld leuchtet“ in den Stadtteil ein. Eröffnet wurde das ereignisreiche Wochenende auf dem Platz vor dem Kleefelder Bahnhof, zum Abschluss des Festes marschierte ein Lichtumzug von der Alice-Salomon-Schule zur nahe gelegenen Petrikirche.