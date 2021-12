„Setzt einfach eure Maske auf und erspart uns euren Wohlstandstrotz“: Die Bundespolizei in Hannover hat sich mit deutlichen Worten an Maskenmuffel in Zügen und Bahnhöfen gerichtet. „Wir sind genervt“, sagt deren Sprecher Martin Ackert und berichtet von drei Arten von Verweigerern.