Hannover

Es ist ein ungewohntes Bild: Schon Wochen vor Weihnachten sind Lücken in den Spielwarenregalen der hannoverschen Geschäfte zu sehen. Ob in den Lego-Regalen bei Kaufhof am Hauptbahnhof oder bei den beliebten Schleich-Kunststofftiere im Südstädter Spielwaren-Paradies: Überall ist die Situation nicht so üppig wie sonst vor dem Fest.

Lego, Schleich, Tonieboxen: Überall Lieferengpässe

Die Lieferengpässe resultieren aus Produktions- und Logistikproblemen durch die Corona-Krise. So waren zuletzt etwa die bei vielen Kindern begehrten Tonieboxen von Nachschubproblemen betroffen, aus denen Musik erklingt, wenn man bestimmte Spielfiguren darauf fixiert. Und das auf der Essener Spielwarenmese präsentierte Familienspiel „Witchstone“ soll nun erst wieder im März 2022 lieferbar sein.

„Ich rate allen Eltern und anderen Schenkenden, so früh wie möglich mit den Einkäufen für ihre Kinder zu beginnen, damit es beim Fest keine Enttäuschungen gibt“, sagt Karin Schindler-Abbes, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Hannover.

Kein Weihnachten ohne Geschenke

Wobei man beim Gang durch die Spielwarenabteilungen und -geschäfte nicht das Gefühl hat, dass es ein Weihnachten ganz ohne Geschenke geben muss. Im Lego-Store in der Großen Packhofstraße zum Beispiel beteuert eine Mitarbeiterin, dass derzeit kaum Engpässe spürbar seien. Insbesondere von den speziell für Weihnachten hergestellten Steinchenartikeln seien ausreichend Pakete vorrätig, etwa den Lego-Adventskränzen oder dem Feenhaus.

Der Mangel betrifft insbesondere Kunststoffartikel und Spielwaren mit integrierten Computerchips – beide Produktionsbereiche sind von der Corona-Krise weltweit am stärksten betroffen. Auch Spielkonsolen wie die Playstation5 und die Xbox-X sind derzeit nur schwer zu bekommen. med/jk

Das sind die Tipps der Händler:

Je weniger spezialisiert die Wünsche sind, desto höher ist in diesem Jahr die Chance, dass sie erfüllt werden können.

Je früher die Einkäufe getätigt werde, desto eher sind auch besondere Artikel zu bekommen

Wer Kinder Wunschzettel schreiben lässt, sollte sie motivieren, zu jedem Wunsch auch Alternativwünsche zu formulieren. Erstens erspart das Enttäuschungen, zweitens reduziert es das Anspruchsdenken und sensibilisiert auch Kinder dafür, dass nicht immer alles verfügbar ist.

Von Conrad von Meding und Juliane Kaune