Linden-Mitte

Einladend sieht es aus im Kulturtreff Kastanienhof. Ein gemütliches Ambiente hat das Team um Treffleiterin Charlotte Ost in dem umgenutzten Schulpavillon geschaffen. Doch so liebevoll der Zweckbau eingerichtet ist – er bietet schon lange nicht mehr genug Platz für die vielfältigen Angebote, die der Kulturtreff für die Limmeranerinnen und Limmeraner bereithält. Das weiß auch die Stadt, die die Einrichtung maßgeblich finanziert. Umso unbefriedigender ist es, dass trotz mehr als vierjähriger Suche noch immer keine neuen Räume gefunden werden konnten.

Verwaltung sieht Bedarf für den Kulturtreff

Gleichwohl vermittelt die Verwaltung nicht den Eindruck, als wolle sie das Problem aussitzen. Auch die dort Verantwortlichen sehen die Notwendigkeit für eine Kultureinrichtung, die dem Bedarf des vor allem durch die Wasserstadt stetig wachsenden Stadtteilteils gerecht wird. Geht es aber um die Frage der Finanzierung, tun sich schnell wieder Hindernisse auf. Die bisher begutachteten Immobilien? Zu teuer. Eine zusätzliche Personalstelle? Fehlanzeige.

Trägerverein schafft breite Basis für sein Anliegen

Darum ist es richtig und gut, dass der Trägerverein, der hinter dem Kulturtreff steht, an die Öffentlichkeit geht, um eine breite Basis für sein Anliegen zu schaffen. Gerade in Limmer haben engagierte Nachbarinnen und Nachbarn bewiesen, dass sie für ihre Forderungen auch streiten können, wie das Beispiel der Bürgerinitiative Wasserstadt zeigt. Leicht wird das für das Kulturtreff-Team angesichts der leeren Stadtkasse jedoch nicht – zumal weitere Einrichtungen im Stadtbezirk wie der Treffpunkt Allerweg in Linden-Süd und nicht zuletzt das Freizeitheim Linden seit vielen Jahren dringend auf eine Verbesserung ihrer Raumsituation warten.

Von Juliane Kaune