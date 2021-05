Hannover

Sinkende Inzidenzzahlen, geöffnete Außengastronomie, relativ milde Temperaturen: Diese Kombination hat am Sonnabend etliche Menschen nach monatelanger Pause wieder zum „Limmern“ auf die Straßen gelockt. Bei Freiluftpartys auf der Limmerstraße, an der Dornröschenbrücke und rund um das Faustgelände wurde es entsprechend voll. Die Polizei war bis in die Morgenstunden mit einem Großaufgebot im Einsatz, es gab zahlreiche Ansprachen und Platzverweise.

Wie die Behörde auf HAZ-Anfrage mitteilt, rückten die Beamten mit zahlreichen Fahrzeugen gegen 1.45 Uhr an. Die Polizisten kontrollierten die Menschen, es gab demnach mehr als 200 Gefährderansprachen – also mahnende Worte, in denen bei weiteren Verstößen die Konsequenzen aufgezählt wurden. „Außerdem verzeichneten wir mehr als 100 Platzverweise“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Die Klientel habe vornehmlich aus jungen Menschen bis etwa 40 Jahren bestanden.

In den Nebenstraßen weitergefeiert

Nach dem ersten Räumen der Limmerstraße verlagerte sich die Party laut Anwohnern in die umliegenden Straßen zwischen Faust und Dornröschenbrücke. Demzufolge standen beispielsweise gegen 2.30 Uhr erneut rund 150 Menschen an der Ecke Limmerstraße/Nedderfeldstraße. „Das war laut“, schildert ein betroffener Anwohner der HAZ. Auch Polizeisprecher Richter beschreibt die nächtliche Lage in Linden-Nord als „belebt und recht voll“.

„Größtenteils waren die Angetroffenen alkoholisiert, aber kooperativ“, sagt Polizeisprecher Richter. Dennoch gab es auch rund 30 Anzeigen wegen Verstößen gegen die immer noch geltenden Corona-Regeln. Gleichzeitig betont Richter, dass es sich um einen Präventionseinsatz gehandelt habe – also nichts gezielt geräumt oder aufgelöst wurde. Erst gegen 4 Uhr habe sich die Lage in Linden entspannt. Angesichts des erwarteten warmen Wetters in den kommenden Tagen will die Polizei die Situation im Blick behalten.

Von Peer Hellerling