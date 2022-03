Hannover

Partylärm, laute Musik bis spät in die Nacht, Uringestank in Hauseingängen, dazu zunehmende Aggressivität: Das „Limmern“ ist im vergangenen Jahr eskaliert. Vor allem auf der Limmerstraße und am Küchengartenplatz in Linden kam es zu Konflikten zwischen Anwohnern und den oft alkoholisierten Partygängern. Immer wieder mussten Polizei und Ordnungsdienst eingreifen.

Am 1. April startet ein neues Konzept, mit dem die Stadt Hannover die Probleme im Stadtteil systematisch angehen will. Eine wichtige Säule dabei sind die sogenannten Limmernlichter. Die Aufgabe dieser Mediatoren ist es, auf die Bedürfnisse der Feiernden einzugehen, aber auch die Spielregeln deutlich zu machen. Ähnliche Initiativen gibt es bereits in München, Hamburg und Berlin.

Startschuss mit 15 Limmerlichtern

15 dieser Limmerlichter hat das „Kollektiv 17“, das im vergangenen Jahr zusammen mit der Verwaltung das neue Konzept für Lindens Partyplätze erarbeitet hat, bereits eingestellt. Ursprünglich sei mit einem Personalstamm von 20 Leuten geplant worden, sagt Philip Hellberg vom „Kollektiv 17“. „Aber unser Personalpool steht fürs Erste, die Einsatzplätze für den April sind gemacht. Wir stehen in den Startlöchern.“

Party-Hotspot in Linden: Die Limmerstraße ist bei Feiernden aus der gesamten Stadt Hannover beliebt. Quelle: Irving Villegas

15 Euro pro Stunde verdienen die Mediatoren, die mindestens 18 Jahre alt sind und – so stand es im Bewerbungsaufruf – „gerne Vorerfahrungen im sozialpädagogischen Bereich oder persönliches Interesse“ haben sollten. „Bei der Auswahl der Bewerber achten wir besonders auf ein für diese spezielle Aufgabe passendes und diverses Team. Daher kann der Personalpool auch langfristig durchaus größer sein als 20 Personen“, erläutert Hellberg.

Limmernlichter sprechen keine Platzverweise aus

Vom 1. April bis zum 15. Oktober sollen immer freitags und sonnabends sowie vor Feiertagen in den Abend- und Nachtstunden zwei Teams aus je zwei Personen im Einsatz sein – vom Küchengarten über Limmerstraße bis zur Dornröschenbrücke.

Anders als Polizei und städtischer Ordnungsdienst werden die Limmernlichter keine Verbote oder Platzverweise aussprechen, sagt Hellberg. „Wir gehen proaktiv auf die Feiernden zu, wollen mit ihnen auf Augenhöhe ins Gespräch kommen, Verständnis für ihre Belange zeigen und sie zugleich für die Bedürfnisse der Anwohner sensibilisieren.“

Bei Aggressionen: Rückzug

Das Pilotprojekt solle ein Beitrag zum verbesserten Zusammenleben auf der Limmerstraße und den angrenzenden Straßen leisten, heißt es weiter: „Im Gespräch erreichen wir das eher als mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber klar ist auch, dass hier Spielregeln gelten, die auch für Feiernde gelten.“

Philip Hellberg vom „Kollektiv 17“ ist überzeugt: „Die meisten werden das verstehen.“ Dennoch wird es auch brenzlige Situationen für die Schlichter, die ohne Schutzausrüstung auf Streife gehen werden, geben, vermutet Hellberg. „Sobald Aggressionen im Spiel sind, ziehen wir uns zurück. Wir werden nicht mit aggressiven Feiernden diskutieren. Die Sicherheit der Limmernlichter steht an oberster Stelle. Das Eingreifen bei gewalttätigen Auseinandersetzungen, Ordnungswidrigkeit oder Ähnlichem ist Aufgabe der Polizei.“

