Hannover

Sie sind angetreten, um Lösungen für ein Problem zu finden, das die Nerven vieler Anwohner der Limmerstraße strapaziert. Mit einem neuen Konzept, das nicht allein auf Verbote, sondern vor allem auf Kommunikation setzt, will das „Kollektiv siebzehn“ die lärmenden Freiluftpartys auf Lindens Flaniermeile eindämmen. Im Auftrag der Stadt haben Szenekenner Ideen erarbeitet, um dem „Limmern“ zu begegnen. Im Bezirksrat Linden-Limmer haben sie diese jetzt erstmals öffentlich vorgestellt. Aber auch vor zu großen Erwartungen gewarnt: „Wir können einen Konflikt, den es seit zehn bis 15 Jahren im Stadtteil gibt, nicht von heute auf morgen lösen“, sagte Philip Hellberg von der Gruppe.

Konzept mit mehr als 100 Seiten

Wie berichtet, will die Stadt beim „Limmern“ einen neuen Kurs einschlagen. Statt nur auf Platzverweise und Verwarnungen zu setzen, soll bei den Feiernden ein Bewusstsein für die Probleme geschaffen werden. Diesen Spagat will „Kollektiv siebzehn“ schaffen. Gut 100 Seiten umfasst das Konzept „Limmern Labor“, das binnen eines Jahres auf der Grundlage von Workshops entstanden ist. „Alle Vorschläge umzusetzen würde Jahre dauern – so lange können wir nicht warten“, sagte Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube, der sich sich intensiv dafür einsetzt, die Problematik des „Limmers“ zu entschärfen. In den Sommermonaten gingen bei ihm mehrmals wöchentlich Mails und Anrufe ein, mit denen sich Anwohner über Partylärm beschweren, berichtete er. Zunächst sollen nun in Absprache mit der Stadt folgende Schwerpunkte weiterverfolgt werden:

Ergänzung des Sicherheitsdienstes: Seit 2017 sind ein städtischer und ein privater Ordnungsdienst auf der Limmerstraße unterwegs ist. Künftig sollen speziell geschulte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – sogenannten „Awareness-Scouts“ – die Streifengänge begleiten. Sie sollen den Partygängern auf Augenhöhe begegnen, sie aber auch gezielt auf ihr Fehlverhalten ansprechen. Wie genau das Personal dafür qualifiziert werden soll, wird zurzeit erarbeitet. 

Pilotprojekt Müll: Mit dem Entsorger Aha laufen bereits Gespräche, wie die Feiernden für die Abfallproblematik sensibilisiert werden können. So könnten Gastrobetriebe auf der Limmerstraße verstärkt Mehrweggeschirr für Gerichte zum Mitnehmen einsetzen, das gegen ein Pfand verliehen wird und an mehreren Standorten zurückgegeben werden kann. Kehrbleche und Besen sollen vor Kneipen und Kiosken platziert werden, damit Scherben und Unrat schnell beseitigt werden können – im Idealfall von den Verursachern. Von Künstlern verzierte Mülleimer sind ein weiterer Vorschlag.

Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg (hier ein Bild von 2020) unterstützt das Konzept „Limmern Labor“. Quelle: Samantha Franson

Fachschaftslimmern 2.0: Zu Semesterbeginn im Herbst ziehen stets Hunderte Studienanfänger durch die Limmerstraße, die von den Fachschaften als Feiermeile angepriesen wird. Das „Kollektiv siebzehn“ hat Kontakt zu den Studierendenvertretern aufgebaut, um die oft aus dem Ruder laufenden Rituale in gezieltere Bahnen zu lenken. Sie wurden aufgefordert, die Erstsemester für die Problematik zu sensibilisieren und neben der Limmerstraße auch andere Orte aufzusuchen. Im Oktober 2020 sei eine erste Testphase gut verlaufen, allerdings unter Corona-Bedingungen, heißt es in dem Konzept. Zum nächsten Semesterstart soll ein neuer Anlauf gemacht werden.

Dritter Ort: Mit der Stadt will das „Kollektiv siebzehn“ ermitteln, wo es in Hannover Alternativen für junge Leute zum Feiern unter freiem Himmel geben könnte. Diese sollten gezielt beworben und temporär zur Partyzone werden, schlagen die Autoren des Konzepts vor. Bezirksratsfrau Marlen Martin von den Grünen regte an zu prüfen, ob es am Lindener Hafen solche Flächen gibt oder das Gelände des Musikstheaters Bad genutzt werden könnte. Keinesfalls dürften Feiernde von der Limmerstraße in andere Wohnstraßen gelenkt werden, betonte ein Anwohner vom Küchengartenplatz im Bezirksrat. „Auch wir haben dort schon genug unter nächtlichem Lärm zu leiden.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corporate Identity und Netzwerkarbeit: Wichtig sei eine zentrale Stelle, an der Ideen, Vorschläge und Informationen gebündelt werden und für alle Interessierten abrufbar sind, erklärte Jonas Kasper vom „Kollektiv siebzehn“. Darum soll eine Website für „Limmern Labor“ eingerichtet werden. Von der Verwaltung wünschen sich die Konzeptmacher, dass die städtischen Fachbereiche besser verzahnt werden, um das Thema gemeinsam anzugehen – von Ordnung und Finanzen über Jugend und Kultur bis zu den Grünflächenbehörden. Zudem soll die Zusammenarbeit mit anderen Städten weiter vorangetrieben werden. „Viele Kommunen haben solche Probleme, wir wollen gemeinsam an Lösungen arbeiten“, betonte Kasper.

Noch kein Zeit- und Kostenplan

Bei den Politikern im Bezirksrat kam das Konzept an. Auch die Stadt lobt es als „gute Grundlage für eine weitere Verbesserung der Situation auf der Limmerstraße“. Allerdings gibt es noch keinen konkreten Zeitplan, wann welche Schwerpunkte umgesetzt werden sollen. Auch die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Bis zum Jahresende sollten sich diese Fragen konkretisieren, sagte Stephan Mingers, Sachgebietsleiter Stadtbezirksmanagement Süd. Und er ergänzte: „Das Limmern müssen wir als ganzjähriges Problem angehen, es ist nicht nur ein Sommerthema.“

Von Juliane Kaune