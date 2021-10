Hannover

Leichter Regen nieselt vom Himmel, es ist dunkel, das Thermometer zeigt neun Grad Celsius, und auf der Limmerstraße haben schon mehr Läden zu, als dass noch Licht im Inneren brennt. Eigentlich ist es kein Wetter, um draußen zu stehen und Bier zu trinken. Das scheinen mehr als 100 junge und warm angezogene Menschen jedoch anders zu sehen.

Sie haben die Einmündung der Koch- auf die Limmerstraße vor dem „Frisch gezapft“-Kiosk in Beschlag genommen. Die Musik aus verschiedenen Boxen vermischt sich, Flaschen klirren, und der Kiosk hat schon zu. Es ist Mittwochabend, gegen 22 Uhr. Erstsemesterwoche.

„Wir können niemandem etwas verbieten“

„Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist deutlich weniger los“, sagt Philip Hellberg bevor er in die Menge geht. Doch auch an diesem Abend wird später noch die Polizei einschreiten. Anwohner beschweren sich. An diesem Abend ist der 27-Jährige gemeinsam mit Marc Schwabbauer (28) und Max Klose (30) auf der „Limmer“ unterwegs. Als die drei Mitglieder des „Kollektiv 17“ über Engagement sprechen, schieben sie vorweg: „Wir können niemandem etwas verbieten.“

Eine Gruppe Feiernder auf der Limmerstraße. Quelle: Irving Villegas

Das „Kollektiv 17“ hat unter anderem im Auftrag der Stadt Hannover das Konzept „Limmern Labor“ entwickelt. Es soll „ein Beteiligungsprozess zur Entwicklung kollaborativer Lösungsansätze für die Konflikte des Lebensraumes Limmerstraße“ sein. Das Kollektiv besteht aus neun Leuten und organisiert unter anderem das „Snntg“-Festival.

Nette Ansprache, deutliche Botschaft

An diesem Abend geht es um einen Teilaspekt des Konzepts – das sogenannte „Fachschafts-Limmern 2.0“. Schließlich kommen vor allem zum Start des Wintersemesters Tausende neue Studierende an die Hochschulen. Ihre Fachschaften zeigen ihnen die Stadt – führen Gruppen oft auch auf die Limmerstraße. Genau das geht vielen Anwohnern auf die Nerven. Schließlich gibt es an der „Limmer“, am Küchengarten-, dem Pfarrlandplatz und anderswo auch ohne „Erstis“ schon genug Ärger mit Lärm, Müll und zuletzt auch ausufernder Gewalt.

Das Konzept des Kollektivs mag etwas verkopft klingen, doch Hellberg, Schwabbauer und Klose setzen es ganz simpel um. Sie mischen sich unter die Studierenden und suchen das Gespräch mit ihnen – „auf Augenhöhe“, das betonen die drei deutlich. Ihre Ansprache ist nett und offen, aber ihre Botschaften sind deutlich: Hauseingänge sind keine Toiletten, ab 22 Uhr sind Musikboxen leise zu stellen, und Glasflaschen sollten im Optimalfall nicht zersplittert auf der Straße landen.

„Und ich pisse in ’nen Hauseingang“

„Ich möchte nicht an der Limmerstraße wohnen“, sagt Vanessa über das rege Treiben. „Aber wenn man hier lebt, gewöhnt man sich wahrscheinlich daran.“ Das dürften viele Anwohner anders sehen. Vanessa gehört zu der großen Gruppe, die hauptsächlich aus Erstsemestern besteht. Die 24-Jährige ist gerade aus Bremerhaven für ihren Master in Wirtschaftswissenschaften nach Hannover gezogen, sucht Anschluss und erkundet nun mit ihren Mitstudierenden Linden-Nord.

Sie mag die hohe Kioskdichte hier, auch wenn „Frisch gezapft“ seinem Namen gerade nicht gerecht wird. Was ihr nicht gefällt: die fehlenden Toiletten. „Aber ich bin offen und habe jemanden aus der Gruppe gefragt, ob ich bei ihm rein darf.“ Eine junge Frau, die dem Gespräch lauscht, wirft ein: „Und ich pisse in ’nen Hauseingang.“

Das „Kollektiv 17“ setzt sich für Rücksichtnahme auf der Limmerstraße ein. Quelle: Irving Villegas

Genau das wollen die jungen Menschen vom „Kollektiv 17“ verhindern. Die Mitglieder haben den Fachschaften Informationsmaterial zukommen lassen, bevor diese auf die „Limmer“ ziehen. „Viele hören sich unsere Anliegen an und geben es an die Studierenden weiter“, sagt Schwabbauer. Außerdem sind auf der Straße einige Plakate aufgehängt, die für Rücksichtnahme auf Anwohner werben. Während der Erstsemesterwoche ist das Kollektiv außerdem jeden Abend in Linden unterwegs, um die direkte Ansprache zu suchen – vor allem nach 22 Uhr. Bei dieser Gruppe haben sie Erfolg. Musikboxen werden aus- oder leiser gemacht. „Die wollen gleich ins Zaza gehen“, sagt Hellberg.

Polizei greift ein

Deutlich unentspannter ist die Situation an der Ecke Leinaustraße kurz vor 23 Uhr. Hier stehen fast 200 junge Menschen. „Man merkt sehr schnell, wie die Leute drauf sind“, sagt Schwabbauer. In diesem Fall: angetrunken bis aggressiv. „Es ist nicht möglich, alle Menschen anzusprechen“, ergänzt Hellberg. Diese Gruppe sprechen sie nicht an, zu gereizt ist die Stimmung. Das erledigt wenige Minuten später dann die Polizei, nachdem sich Anwohner beschwert haben. Eine erste Lautsprecherdurchsage wird ignoriert. „Scheiß Bullen“, ruft ein junger Mann. Als die Beamten aussteigen, gehen die meisten in Richtung Küchengartenplatz. Der Rewe dort hat noch geöffnet.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die drei Mitglieder vom „Kollektiv 17“ wollen noch weiter Ausschau halten. „Je nachdem – vielleicht bis 1 Uhr“, sagt Hellberg. Und auch den Rest der Woche wollen sie Erstsemester ansprechen. „Man weiß nie, wie es auf der Limmerstraße wird“, sagt Hellberg. Geht es nach dem Kollektiv und wahrscheinlich auch den Anwohnern, würden sie sich statt dieser Ungewissheit mehr Rücksichtnahme wünschen.

Von Manuel Behrens