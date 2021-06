Hannover

Vor Gül’s Kiosk an der Limmerstraße warten mehr als zehn Menschen, dass sie endlich neue Getränke kaufen können. Auch trotz Hannovers niedrigen Corona-Inzidenzen dürfen maximal vier Kunden in den kleinen Laden. Endlich drinnen, greift ein junger Mann zum Kühlschrank mit den Bierflaschen. „Der nicht!“, ruft die Kassiererin nett, aber bestimmt – vermutlich nicht das erste und ganz sicher nicht das letzte Mal an diesem Abend. Es ist 22.18 Uhr, Alkohol ist seit fast 20 Minuten tabu. Der Kunde wird zu Wasser und Limos gelotst.

Die Maßnahme der Region soll dem „Limmern“ und dem dazugehörigen Lärm zumindest etwas Einhalt gebieten. „Bis voraussichtlich Oktober“ steht handschriftlich auf dem Zettel am Bier-Kühlschrank. Denn: Immer wieder beschweren sich die genervten Anwohner über das laute Partyvolk, das an Wochenenden und Feiertagen in Linden-Nord um die Häuser zieht. Auch diesen Sonnabend drängen wieder viele nach draußen, wenn auch etwas weniger als an richtig warmen Tagen. Die Menschen genießen ganz offensichtlich den Schritt zurück zu etwas Normalität.

Spontane Tänze auf der Dornröschenbrücke

Schon aus der Ferne ist die Musik des Strandlebens zu hören. Bei milden 20 Grad Celsius ist es Zeit für ein abendliches Bier mit Blick auf den Sonnenuntergang. Auf der Wiese entlang der Ihme haben viele Gruppen Picknick-Decken ausgebreitet. „Es ist einfach schön“, sagt ein Mann, der zwar mit der HAZ spricht, aber anonym bleiben möchte. „Langsam kehren die Menschen zurück.“ In den vergangenen Wochen hätten sich immer mehr wieder getraut, gemeinsam draußen die Abende zu verbringen. Anfangs sei die Scheu wegen Corona noch größer gewesen.

Ganz anders auf der Dornröschenbrücke: Die war immer voll und ist es auch am jetzigen Wochenende wieder. Lediglich während der kurzen Ausgangssperre Anfang April herrschte auf der Querung zwischen Linden und Nordstadt gespenstische Leere. Gegen 21.50 Uhr sind lateinamerikanische Lieder aus einem großen Lautsprecher zu hören, mehrere Pärchen tanzen entspannt. „Wir waren ein Jahr quasi eingesperrt“, sagt Dawid Ludkiewicz. Der 37-Jährige ist Tanzlehrer in der Faust und hatte mit einem Freund die Streetdance-Idee. „Wir wollen den Leuten etwas bieten.“ Und tatsächlich: Die Musik lockt immer mehr Menschen an, die spontane Tanzeinlagen hinlegen.

Alkohol gibt’s zwei Straßenecken weiter

Um 23 Uhr schaut die Polizei vorbei. Sie fordert die Menschen auf, die Musik demnächst abzuschalten. Der Lärm beim „Limmern“ ist nach wie vor Hauptstreitthema. Am Sonntag wird die Polizei als Einsatzbilanz 13 Ruhestörungen zählen, dazu zwei Körperverletzungen und eine Sachbeschädigung. Damit ist es eines der ruhigeren Wochenenden. Ende Mai gab es zum Vergleich mehr als 100 Platzverweise und 300 sogenannte Gefährderansprachen. Das Abschalten der Tanzmusik am Sonnabend bringt auch nur wenig: Statt nur einer rhythmischen Quelle schallen gegen 0.30 Uhr aus vielen kleinen, ebenso lauten Musikboxen, die unterschiedlichsten Musikrichtungen.

Die Stadt wagt jetzt einen weiteren Vorstoß, um das „Limmern“ zu mäßigen. Das neue, mit einem Kiezkollektiv erarbeitete Konzept sieht beispielsweise ein generelles „Spritlimit“ ab einer bestimmten Uhrzeit vor. Der Erfolg ist allerdings zu bezweifeln. Bereits jetzt trinken auch nachts noch fast alle auf der Limmerstraße weiter Bier und Hochprozentiges. Entweder stammt der Vorrat aus dem eigenen Rucksack – oder aus den Nebenstraßen. Denn: Nur wenige Meter von der Partymeile entfernt bleibt der Verkauf erlaubt. Deshalb betonen die Verkäufer auf der Limmerstraße regelmäßig, dass ihre Kunden „hier“ nichts mehr kriegen. Unausgesprochene Botschaft: Geht einfach zwei Ecken weiter.

„Wir sind auf gute Nachbarschaft angewiesen“

Einer, der verkaufen darf, ist der Pfarrlandplatz-Kiosk. Nur 170 Meter trennen ihn von der Limmerstraße. „Wir merken absolut, dass sich die Partys hierhin verlagern“, sagt Verkäufer Rainer Uecker. Nicht selten würden sich bis zu 300 Leute vor seinem Laden versammeln und feiern. „Jetzt beschweren sich natürlich die Anwohner hier“, sagt Uecker. „Wir sind doch auf gute Nachbarschaft angewiesen.“ Auf den nächtlichen Alkoholverkauf wird allerdings nicht verzichtet, er ist ja schließlich erlaubt. Dafür mache der Kiosk seit Neuestem aber ab 1 Uhr seine kleine Terrasse zu. Ein kleines Friedensangebot im großen Streit ums „Limmern“.

Von Peer Hellerling