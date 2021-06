Ruhestörungen und Körperverletzungen: Das „Limmern“ – die Party auf der Limmerstraße in Linden-Nord – am sonnigen Wochenende hat der Polizei in Hannover viel Arbeit beschert. Die Beamten mussten mehrere laute Freiluftpartys beenden und Streits schlichten. Bis Sonntagmorgen waren sie quasi im Dauereinsatz.