Hannover

Die Restaurants haben aufgrund der Corona-Bestimmungen momentan geschlossen und bieten nur einen Lieferservice an. Viele verspüren jetzt den Wunsch und die Notwendigkeit, selbst mehr zu Hause zu kochen. Originale Produkte aus Italien, Spanien und Griechenland für einen mediterranen Abend bietet dafür ab sofort ein neuer Laden in der Limmerstraße 27. Dort hat am Montagabend der italienische Supermarkt Luigi’s Supermercato eröffnet. Geführt wird er von Francesca Elveren-Pagano und ihrem Mann Kadir Elveren, die gleichzeitig Inhaber der hannoverschen Restaurantkette Francesca & Fratelli sind.

Preise zwischen Supermarkt und Feinkost

In Luigi’s Supermercato finden Kunden die Klassiker der italienischen, spanischen und griechischen Küche. Pasta, Pesto, mediterranes Gemüse und dazu viele verschiedene Käse- und Wurstsorten sowie Wein, Prosecco und Bier aus den südeuropäischen Ländern sind nur einige der Produkte im Sortiment. „Ich glaube, von den Italienern in Hannover haben uns das beste zusammengesucht“, sagt Geschäftsführerin Francesca Elveren-Pagano. Die Preise bewegen sich in dem neuen Geschäft zwischen einem Supermarkt und Feinkostladen.

Anzeige

Ein Großteil des Sortiments machen Weine, Prosecco und Bier aus Südeuropa aus, die sie auch gekühlt anbieten. Quelle: Katrin Kutter

Glutenfreie Produkte und eigene Tiefkühlpizza

Dazu gibt es die handgemachten tiefgefrorenen Pizzen aus ihren Restaurants und Pasta von Rossini, die sie ebenfalls im Francesca & Fratelli verwenden. Glutenfreie Pizza und Pasta von anderen Händlern sowie ausgewählte Drogerieprodukte sind auch im Angebot. „Sogar Toilettenpapier haben wir im Lager“, scherzt Francesca Elveren-Pagano.

Quelle: Katrin Kutter

Die Erfahrungen, die Francesca Elveren-Pagano und ihr Mann in der Bewirtung von Gästen haben, sind auch im Angebot des Supermarkts sichtbar. „Alle Wein-, Prosecco- und Biersorten haben wir gekühlt da, genau wie kalte Platten mit Käse und Schinken. Wenn man mal spontan Besuch von mehreren Leuten bekommt, kann man sich hier schnell mit mehreren Flaschen gekühltem Wein versorgen“, sagt Kadir Elveren.

Supermarkt als weiteres Standbein

Wenige Stunden vor der Eröffnung verleiht Elveren mit seiner Frau und mehreren Mitarbeitern dem Laden den letzten Schliff. Mit liebevoller Detailarbeit haben sie den gut 300 Quadratmeter großen Laden und das Schaufenster dekoriert. Draußen auf der Straße bleiben einige Passanten stehen und blicken neugierig durchs Fenster. Die Eltern von Francesca Elveren-Pagano dürfen sich als erste den Laden genauer ansehen und sind sichtlich stolz auf ihre Tochter.

Das Farbkonzept mit der helblauen Fassade und den rosa Wänden im Laden erinnert an die bekannte Pizzamanufaktur. Davon abgesehen soll der Supermarkt aber unabhängig von den acht Filialen sein. „Wir haben extra gesagt, dass er anders heißen muss“, sagt Francesca Elveren-Pagano. Das Geschäft auf der Limmerstraße ist vor allem als Rückhalt für ihr Unternehmen gedacht. Denn auch sie dürfen in ihren Filialen im November nur Essen zum Mitnehmen verkaufen. „Ein zweites Standbein ist nicht verkehrt. Es hätte ja niemand gedacht, dass man mal Restaurants für ein paar Wochen schließen muss. Wir haben uns jetzt hier eine neue Arbeit geschaffen. Denn sonst ist es schon langweilig zu Hause.“

Luigi’s Supermercato befindet sich in der Limmerstraße 27 in Hannover-Linden. Er hat montags bis mittwochs von 9 bis 20 Uhr und donnerstags bis samstags von 9-22 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch

Von Inga Schönfeldt