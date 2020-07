Hannover

Sehr belebt und keineswegs leise, aber immerhin keine schwerwiegenden Verstöße mehr: Auf der Partymeile Limmerstraße in Linden haben sich die Feiernden am Wochenende laut Polizei weitgehend ruhig und einsichtig verhalten. Bei gemeinsamen Kontrollen und Streifengängen mit dem städtischen Ordnungsamt haben die Einsatzkräfte am Freitag- und Sonnabendabend bis in die frühen Morgenstunden nahezu keine ernsten Zwischenfälle verzeichnet. Nach mehreren Wochenenden mit Ruhestörungen, Corona-Verstößen und einer Flut von Platzverweisen berichtet die Polizei jetzt von „ einsichtigenden Feiernden und kooperativen jungen Leuten“, wie es Polizeisprecher Martin Richter am Sonntag formulierte.

Nur fünf Platzverweise an zwei Tagen

„Es war erwartungsgemäß wieder sehr voll auf der Straße, aber das war klar, weil ja die Clubs wegen Corona immer noch geschlossen haben“, sagte Richter. Bei den Rundgängen seien auch an beiden Abenden immer wieder alkoholisierte junge Erwachsene beim sogenannten „Limmern“ angetroffen worden. „Aber sie haben sich in den Gesprächen mit den Einsatzkräften kooperativ verhalten.“ Die Ordnungskräfte seien auf keinen Widerstand gestoßen. „Die jungen Leute sind einsichtig geworden.“

Das belegen auch die Zahlen. Fünf Platzverweise gab es nach Auskunft des Polizeisprechers am ganzen Wochenende. Eine Woche zuvor hatten die Ordnungskräfte insgesamt 556 sogenannte Gefährderansprachen gehalten, 67 Platzverweise erteilt und die Identität von 32 Passanten überprüft. Am Wochenende davor war es wegen der kritischen Lage sogar zu Zwangsschließungen von Kiosken gekommen.

„Feiern ja, aber im Rahmen“

Zwar werde es auch zuweilen übermäßig laut, wenn unzählige Feiernde auf einem kleinen Abschnitt miteinander redeten und mitunter auch schon einmal krakeelten, räumte Richter nach der wiederholten Kontrollaktion ein. „Die Entwicklung ist aber sehr zufriedenstellend.“ Die Polizei stehe auf dem Standpunkt: „Feiern ja, aber man muss auch die Corona-Regeln einhalten und die Lautstärke im Rahmen halten, damit Anwohner nicht übermäßig belästig werden.“

Aber auch dieser Einsatz sei besonders gewesen: „Es haben sich am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr auf der angrenzenden Pfarrlandstraße zwei Vierergruppen von jungen Leuten gestritten“, sagte Richter. Obwohl die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten, um die Gruppen voneinander zu trennen, mussten die Beamten nicht wegen eines strafrechtlich relevanten Vorfalls ermitteln: „Wir haben eine der Gruppen mit Platzverweisen weggeschickt, dann war Ruhe.“

Von Ingo Rodriguez