Trotz Corona-Auflagen zieht es die Menschen in Hannover-Linden zu öffentlichen Partys auf die Limmerstraße. Polizei und Stadt wollen das sogenannte Limmern am Wochenende wieder genau im Auge behalten. Eine Sperrstunde für Kioske soll es aber nicht geben.

