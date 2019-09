Limmerstraße: Streit in Restaurant endet mit Messerangriff

Hannover

Die Polizei ermittelt nach einem Messerangriff am frühen Sonntagmorgen gegen zwei Männer wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen, gefährlichen Körperverletzung. Bei einem der Verdächtigen handelt es sich um einen Kellner eines Restaurants an der Limmerstraße in Hannover-Linden. Er soll, gemeinsam mit einem Bekannten, nach einem Streit mit einem Gast, seinem Kontrahenten einen Messerstich versetzt haben.

Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr

Die Polizei war um kurz vor 2 Uhr zu dem Lokal an der Limmerstraße in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Leinaustraße gerufen worden. Vor der dortigen Filiale der Sparkasse lag ein Mann mit einer Stichverletzung auf dem Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei schwebt er nicht in Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Opfer zuvor Gast in einem nahe gelegenen Restaurant gewesen war. Dort soll der Mann Streit mit einem Kellner gehabt haben. Die Gründe dafür sind bislang unklar. Nachdem der Gast das Lokal verlassen hatte, soll der Kellner gemeinsam mit zwei Bekannten, den Mann verfolgt haben.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist unklar

Auf der Straße kam es erneut zu einer Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits soll einer der Verfolger ein Messer gezogen und den Gast damit verletzt haben. Die weiteren Hintergründe zu dem Angriff sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Von Tobias Morchner