Hannover

Die Polizei ist in der Nacht zu Sonntag zu einer Schlägerei in die Limmerstraße gerufen worden. Gegen 0.15 Uhr sollen vor der dortigen Filiale der Sparkasse zwei Gruppen in Streit geraten sein. Die Hintergründe sind noch unklar.

Aus einem anfänglichen Gerangel entwickelte sich schnell eine handfeste Schlägerei. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 27-Jähriger einen 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als sich ein 21 Jahre alter Bekannter des Opfers einmischte, soll der 27-Jährige auch diesem jungen Mann einen Faustschlag verpasst haben. Der 21-Jährige ging zu Boden. Anschließend soll der 27-Jährige auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Rettungswagen brachten die beiden Opfer mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Gegen den 27-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Täter und Opfer sollen zum Zeitpunkt der Tat betrunken gewesen sein.

Lesen Sie auch:

Limmerstraße: Streit in Restaurant endet mit Messerangriff

Von Tobias Morchner