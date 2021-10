Hannover

Das neue Lokal „Pizza Punks“ am südlichen Kopf der Limmerstraße hat noch nicht geöffnet – da gab es schon einen Farbanschlag auf den Laden. In großen Lettern haben Unbekannte den Spruch „Köpi bleibt!“ mit lila Farbe über Fenster und Fassade gesprüht. Auch die Eingangstür bekam etwas ab, sie wurde mit einer roten klebrigen Flüssigkeit beschmiert.

„Wir machen das jetzt weg“

Nach den Worten von Abdullah Besler, dem Betreiber des Lokals, hat sich der Anschlag in der Nacht zu Donnerstag ereignet. Er versucht, die Tat möglichst nüchtern zu bewerten. „Wir machen das jetzt weg“, sagt er nur. Anzeige werde er selbst nicht erstatten. Nach Auskunft der Polizei hat allerdings die Hausverwaltung dies getan.

Keine Auswirkung auf Eröffnung von „Pizza Punks“

Der Farbanschlag hat laut Besler keine Auswirkungen auf die geplante Eröffnung von „Pizza Punks“. Eigentlich sollte der Betrieb schon am Freitag, 8. Oktober, starten. Doch es habe Probleme mit der Stromversorgung gegeben, erklärt Besler. Diese sollten nun in spätestens einer Woche behoben sein. Schon jetzt sei die Nachfrage der künftigen Gäste groß. „Pizza Punks“ setzt bewusst auf ein Ambiente im punkigen Stil. An der Stirnseite des Hauses haben Künstler ein großes Graffito mit passenden Motiven gesprüht. Das Logo des Lokals ziert das berühmte eingekreiste Anarchie-A. Der Spruch „Köpi bleibt!“ wiederum ist eine offensichtliche Anspielung auf die am Freitag geplante Räumung der linksalternativen „Köpi“-Wagenburg in Berlin.

Die Hauswand ziert ein großes „Pizza Punks“-Graffito, das Künstler gestaltet haben. Quelle: Juliane Kaune

Auch früher gab es schon Farbanschläge

Farbanschläge sind an der Limmerstraße keine ganz neue Erscheinung. So kam es 2013 mehrfach zu solchen Taten, als dort der Denn’s Biomarkt eröffnete – im Stadtteil wurde dies von manchen Gruppen so interpretiert, dass alteingesessene Geschäfte verdrängt würden. 2015 wurde ein Laden, der hochwertige Sneaker anbot, das Ziel von Sachbeschädigungen, weil Aktivisten ihn zu yuppiehaft fanden. Auch die Filiale der Bäckereikette Göing trafen im gleichen Jahr Farbschmierereien.

Von Juliane Kaune