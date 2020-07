Hannover

In diesem Sommer ist die Limmerstraße wieder zur punktuell zur Partymeile geworden – zum Ärger der Anwohner, die sich über Lärm und Müll beschweren. Um dem Problem des sogenannten Limmerns zu begegnen, geht die Stadt jetzt neue Wege. Ergänzend zum verstärkten Einsatz von Ordnungskräften setzt sie auch auf den Dialog mit den Feiernden und anderen Beteiligten. Diese Aufgabe sollen aber nicht städtische Mitarbeiter übernehmen, sondern junge Leute aus Linden, die in der Veranstaltungsszene, in kreativen Berufen und im Uni-Umfeld aktiv sind.

„Zuammenleben fördern“

„LimmernLabor“ nennt sich das Projekt. Ziel ist es, mit einem Workshop-Konzept nach Lösungen zu suchen, um die Situation auf der Limmerstraße langfristig zu entspannen. Die Stadt unterstützt das Vorhaben mit 14.000 Euro, weitere 6000 Euro steuert der Bezirksrat Linden-Limmer bei. „Wir wollen konkrete Ideen erarbeiten, die das Zusammenleben auf der Limmerstraße fördern, Menschen für die Interessen anderer sensibilisieren und einen regelmäßigen Austausch innerhalb des Stadtteils unterstützen“, sagt Arne Mertens. Er gehört der Gruppe Kollektiv siebzehn an, die sich „LimmernLabor“ ausgedacht hat. Nach seinen Worten sind 15 Aktive an dem Konzept beteiligt, fünf von ihnen koordinieren die Aufgaben.

Geplant sind im August und September 18 Workshops, zu denen unterschiedliche Interessengruppen eingeladen werden. Dazu gehören laut Mertens Vertreter der Clubszene, Gastronomen, Uni-Fachschaften und „das Publikum der Limmerstraße“. Aber auch Bezirksrat, Polizei, Ordnungsbehörden und der Abfallentsorger Aha sollen mit ins Boot geholt werden. Die Termine werden demnächst festgelegt, die Veranstaltungsorte wechseln. Mehr als 15 Personen können wegen der Corona-Pandemie nicht an einem Workshop teilnehmen; die Plätze seien bereits weitgehend vergeben, sagt Mertens. Im Oktober sollen die Ergebnisse ausgewertet werden.

Das „Publikum der Limmerstraße“ soll mitreden. Quelle: Nancy Heusel

Änderungen wegen Corona

Eigentlich sollte das Projekt bereits im Frühjahr mit mehreren Veranstaltungsformaten und direkten Ansprachen vor Ort starten – doch dann kam Corona dazwischen. Auch die derzeitige Version haben der Bezirksrat und der städtische Ordnungsdezernent Axel von der Ohe gebilligt. Ergebnis ist die finanzielle Förderung.

Die Stadt hoffe auf einen „dialogbasierten Baustein für den berechtigten Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Nutzergruppen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Mertens betont, dass das Projekt keinen Einfluss auf die aktuelle Situation in der Limmerstraße habe: „Es geht um Ideen, die erst in der Zukunft umgesetzt werden können.“ Das Team ist per E-Mail an kontakt@limmernlabor erreichbar.

