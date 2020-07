Hannover

Nach den massiven Ruhestörungen der vergangenen Wochenende zeigt die Polizei an diesem Samstagsabend bereits früh in Hannovers Limmerstraße Präsenz. Mehrere Streifenwagen patrouillieren durch das Viertel, immer wieder werden die Feiernden auf der Straße angesprochen und auf Abstandsregeln hingewiesen.

Polizei zeigt Präsenz auf Hannovers Limmerstraße

Bei Einbruch der Dunkelheit ist die Stimmung noch entspannt. Hunderte Straßenbesucher flanieren über das Trottoir, sitzen am Straßenrand, manch einer mit Bier in der Hand, viele auch mit Eis. Vor den Kioske bilden sich bereits Schlangen, auch der Rewe-Markt am Eingang zur Limmerstraße ist umlagert.

Anzeige

Lesen Sie auch: Kommentar: Schluss mit lustig auf der Limmerstraße

Weitere HAZ+ Artikel

Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei auf der Lindener Partymeile Hunderte Gefährdungsansprachen vorgenommen, 145 Platzverweise erteilt und sechs Kioske kurzfristig geschlossen. Auch Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt und einer privaten Sicherheitsfirma sind im Nachteinsatz.

Politik diskutiert Alkoholverbot

In der Politik war bereits diskutiert worden, ein temporäres Alkoholverbot zu verhängen. Seit Clubs und Diskotheken geschlossen sind, nimmt das Feiern auf der Limmerstraße, am Pfarrlandplatz, am Ihme-Ufer und anderen Orten in Linden noch stärker überhand als in den Vorjahren. Anwohner fühlen sich gestört, weil der Partylärm oft bis 7 Uhr früh dauert und die Straßen und Plätze am nächsten Morgen oft von Müll und anderen Hinterlassenschaften der Feiernden übersät sind.

Bis 22.30 Uhr aber war die Stimmung auf der Limmerstraße noch friedlich.

Von Conrad von Meding