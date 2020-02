Hannover

Zwölf Jahre lang lebte Klaus in seiner kleinen Wohnung im nördlichen Linden. Zwei Zimmer, 56 Quadratmeter, 460 Euro Miete, Heizung inklusive, ein Schnäppchen. Der Altbau passte mit gelber Backsteinfassade und großen Fenstern zum Stadtteil, wie auch Klaus als irgendwie typischer Lindener durchgehen könnte. Lange Haare, Brille, graue Wolljacke, dunkle Hose und dazu ein großer Hund.

Dann kam der Lymphdrüsenkrebs und bald darauf der nächste Schock: Sein Vermieter kündigte die Wohnung. Jetzt ist Klaus 59 Jahre alt und lebt mal hier, mal da. Mal in einer Gartenlaube, mal in der engen Wohnung seiner Freundin. Und weil das Haus inzwischen an einen neuen Eigentümer verkauft worden ist, wird im Stadtteil diskutiert, ob ein schwerkranker Mensch ausziehen musste, damit ein Eigentümer Profit machen konnte.

Quelle: Moritz Frankenberg

Mahnung, Kündigung, Auszug

Klaus, der nur mit Vornamen genannt werden möchte, war mit der Miete im Rückstand. Beim Cappuccino im Café erzählt er von einer Umstellung des Krankengeldes, die dazu führte, dass Mieten ausblieben. Das übliche Prozedere folgte: Zuerst schickte sein Vermieter eine Mahnung, später kündigte er die Wohnung. Klaus wunderte sich dennoch, dass bald eine Räumungsklage folgte. Zwölf Jahre, dachte er, immer pünktlich bezahlt, das sei doch ein Wert. Sein Glück war, dass die Klage wegen eines Formfehlers nicht zulässig war. Er konnte bleiben, erst einmal.

Inzwischen durchlitt Klaus Bestrahlung und Chemotherapie. An diesen Tagen ist er nur müde, an Arbeit ist nicht mehr zu denken. Er war lange Jahre Krankenpfleger, doch den Job musste er aufgeben. Die Krankheit hat ihm so zugesetzt, dass er einen Stock braucht, um sicherer gehen zu können. Sein Vermieter wollte die Kündigung dennoch durchziehen. „Er wusste von meiner Krankheit, aber das hat ihn nicht tangiert“, sagt Klaus. Er ist nicht einmal wütend, er erzählt einfach. Wie er bei Freunden Geld sammelte, um ausstehende Mietrückstände zu bezahlen. Wie eine zweite, nun korrekte, Räumungsklage kam. Klaus gab auf. Er packte freiwillig seine Sachen. Mietschulden, sagt er, habe er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gehabt.

Freundin fleht Vermieter an

Noch vor der wirksamen Kündigung spielte sich auf der Limmerstraße im Stadtteil eine dramatische und zugleich pathetische Szene ab. Marion Ott, eine umtriebige Freundin mit etlichen Kontakten, beschwor vor einem Café den damaligen Eigentümer von Haus und Wohnung, alles rückgängig zu machen. „Ich bin vor ihm auf die Knie gefallen, aber es hat nichts genützt“, sagt sie. Wie betrachtet der Angeflehte selbst, Klaus’ früherer Vermieter, die Vorgänge? Er teilte auf Anfrage per Mail mit, dass er sich zurzeit nicht äußern wolle. Tatsache ist: Die Kündigung war rechtlich in Ordnung. Dennoch hat ein schwer kranker Mann ohne Arbeit sein Zuhause verloren.

Quelle: Samantha Franson

„Ja, warum sagt er das nicht vorher?“

Einige Fragen in dieser Geschichte sind offen. Die Rede ist von einem Gesamtschaden von rund 6000 Euro, darunter Anwaltskosten, die beim früheren Hausbesitzer angefallen seien. Oder störte sich der Eigentümer doch bloß am Hund, wie Klaus vermutet? Marion Ott ärgert sich besonders über einen Satz des damaligen Eigentümers. Er sei gefallen, kurz nachdem Klaus die Wohnung geräumt habe. „Er hätte doch nicht ausziehen müssen, hieß es. Ja, warum sagt er das nicht vorher?“

Bei dem Haus soll es sich um ein Gebäude handeln, das die städtische GBH (heute Hanova) vor rund 20 Jahren an den bisherigen Besitzer verkaufte. Kurz nach dem Auszug seines kranken Bewohners verkaufte der Eigentümer den Altbau an einen neuen Besitzer. Vielleicht ein Zufall, vielleicht nicht. Immerhin war nun ein Mieter raus, der womöglich als unzuverlässiger Zahler aufgefallen war. Die Wohnung ist mittlerweile neu vermietet, nun für angeblich 8 Euro den Quadratmeter – ohne Heizung.

Quelle: Google Maps

„Das ist natürlich Verdrängung“

In der seit Langem schwelenden Diskussion darüber, ob im angesagten Linden ärmere Bewohner durch Besserverdiener verdrängt würden, ist Klaus für den Sozialwissenschaftler und grünen Ratspolitiker Daniel Gardemin ein bestätigendes Beispiel. „Das ist natürlich eine Form von Verdrängung. Es wird attraktiv, im Wert sehr gestiegene Immobilien zu verkaufen. Leute mit höherem Einkommen ziehen in den Stadtteil, finanzschwache Menschen haben Schwierigkeiten, sich in Wohnungen zu halten.“ Man könne nicht von einer „Massenerscheinung“ sprechen, es gehe jedoch auch nicht mehr nur um Einzelfälle.

Quelle: Navid Bookani

Gardemin hatte den Fall von Klaus in Linden bekannt gemacht. Der 59-jährige Krebspatient sucht weiter eine Wohnung, einen B-Schein vom Amt hat er. Die Laube ist kühl, er heizt mit Strom gegen den Winter an. In die Wohnung seiner Freundin will er auf Dauer nicht, zusammen mit dem Hund sei es dort viel zu eng. Eine Altenwohnung in Linden bekam er nicht, weil er keine 60 ist. Noch immer hat er keine bezahlbare Wohnung. Marion Ott hofft jetzt dringend auf „einen humanen Vermieter“ und eine kleine Wohnung im Stadtteil, allerhöchstens in der ersten Etage. Der Krebs ist nicht besiegt, der Stock bleibt ein ständiger Begleiter.

Mieten in Hannover steigen deutlich Steigende Mieten führen in fast allen Stadtteilen dazu, dass viele Bewohner ihre finanziellen Grenzen erreichen. In Einzelfällen könne es daher, wie auch bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, „zu Verdrängung von dort wohnenden Menschen“ kommen. Zu dieser Einschätzung gelangte Hannovers Stadtverwaltung auf Anfrage der HAZ. „Spürbare Veränderungen“ gebe es besonders in Linden-Nord und Linden-Süd. Danach sind zwischen 2015 und 2018 im Süden des Stadtteils 845 Menschen zugezogen – eine Steigerung von 8,8 Prozent. Gleichzeitig wurden Wohnungen zu Mieten angeboten, die im selben Zeitraum durchschnittlich um 22 Prozent gestiegen sind. In Linden-Nord mussten Mieter 20,5 Prozent mehr zahlen. Der Stadtteil steht damit nicht allein. Im hannoverschen Durchschnitt wurde Wohnen um 19,2 Prozent teurer. In der Calenberger Neustadt stiegen die Preise sogar um 23,6 Prozent. Dort werden inzwischen bei Neuvermietungen teilweise mehr als zwölf Euro für den Quadratmeter verlangt. Ob in Linden Verdrängung und Gentrifizierung herrschen, kann die Stadtverwaltung nach eigener Einschätzung durch die zur Verfügung stehenden Daten „nicht oder nur schwer feststellen“. gum

Lesen Sie auch

Von Gunnar Menkens