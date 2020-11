Eine neue Ausstellung in der Kunstgalerie Metavier zeigt Fotografien vom lateinamerikanischen Fest „Día de los muertos“. Bei der Vernissage am Wochenende feiert die Galerie auch den Umzug in neue Räume, die sie sich mit dem Bestattungsinstitut von Sven Friedrich Cordes teilt. Cordes verfolgt damit ein klares Ziel.