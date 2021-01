Linden-Limmer

Paukenschlag im Bezirksrat Linden-Limmer: Gabriele Steingrube, die seit 28 Jahren für die CDU in dem Gremium sitzt, ist aus der Fraktion der Christdemokraten ausgetreten. Weil diese nur aus zwei Personen bestand, ist die Fraktion damit nicht mehr existent. Auch die Mitgliedschaft in der Partei gibt die 66-Jährige auf – nach 33 Jahren. Als Grund nennt sie „unüberbrückbare Kommunikationsprobleme“ mit ihrem Fraktionskollegen Michael Klenke.

Das Mandat im Bezirksrat wird Steingrube aber bis zum Ende der Legislaturperiode als parteilose Einzelvertreterin behalten, ebenso wie ihr Amt als stellvertretende Bezirksbürgermeisterin.

Anzeige

„Die Chemie hat einfach nicht gestimmt“

In einer Mail teilte Steingrube der Stadt Hannover ihre Entscheidung mit. Auch Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube und der Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Linden-Limmer, Jakob Wiedekind, wurden über den Vorgang informiert. „Ich habe in den vergangenen drei Jahren immer wieder darüber nachgedacht, ob ich einen solchen Schritt wirklich tun soll – und es ist mir am Ende unheimlich schwer gefallen“, sagt Steingrube. Doch zuletzt sei die Situation für sie nicht mehr hinnehmbar gewesen. „Die Chemie zwischen Herrn Klenke und mir hat einfach nicht gestimmt.“

Kleine Fraktion mit zwei Personen

Seit der Kommunalwahl 2016 bildete sie mit Klenke eine zweiköpfige Fraktion. Schon zu Beginn habe es Probleme gegeben, berichtet sie. So hätten sich beide um den Vorsitz beworben – letztlich habe das Los zu ihren Gunsten entschieden. Auch in den Folgejahren habe sich das Miteinander sehr schwierig gestaltet. „Er hat nicht mir mir geredet“, sagt Steingrube über ihren Fraktionskollegen. Wenn Klenke Anträge vorbereitet habe, habe er diese nicht mir ihr abgestimmt, wirft sie ihm vor. Am sogenannten Interkreis, in dem die Vorsitzenden der Fraktionen von der Verwaltung über Neuigkeiten informiert werden, habe Klenke ohne Rücksprache ebenfalls teilgenommen. Letztlich gründe ihre Entscheidung, die Fraktion zu verlassen, aus der Summe der ständigen latenten Konflikte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass sie zudem aus der CDU austritt, liege daran, dass sie dieser nicht schaden wolle, sagt Steingrube. Es wäre auch denkbar gewesen, ohne Fraktionszugehörigkeit weiterhin für die Christdemokraten im Bezirksrat Politik zu machen. Dann hätten sie und Klenke als zwei Einzelvertreter mit CDU-Parteibuch dem Gremium angehört. Eine Konstellation, die den Konflikt offensichtlich gemacht und damit der Partei Schaden zugefügt hätte, meint Steingrube.

„Das ist normaler politischer Alltag“

Klenke zeigt sich überrascht von Steingrubes Entscheidung. Das sei „ein krasser Schritt“, den er in dieser Konsequenz nicht nachvollziehen könne. In der Zusammenarbeit der beiden habe es immer mal wieder unterschiedliche Meinungen gegeben, „aber das ist ganz normaler politischer Alltag“. Den Vorwurf, dass er sich Gesprächen verweigert habe, weist Klenke entschieden zurück. „Statistisch gesehen ist mehr Kommunikation von mir gekommen als umgekehrt.“ Auch über seine Anträge sei Steingrube stets informiert gewesen. Klenke zollt seiner bisherigen Fraktionskollegin Respekt: Ihre Verdienste für den Stadtbezirk seien unbestritten, es sei „schade“, dass sie sich komplett aus der CDU zurückziehe.

Keine Kandidatur zur Kommunalwahl?

Der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Wiedekind spricht von einem „Verlust für die CDU in Linden-Limmer“. Für die Kommunalwahl im September können die Christdemokraten nun nicht mehr mit Steingrube rechnen, die eine Garantin für viele Wählerstimmen war. Als Parteilose anzutreten plane sie nach derzeitigem Stand der Dinge nicht, sagt sie. „Wie es momentan aussieht, beende ich die laufende Legislaturperiode, und dann ist für mich Schluss.“

Klenke sagt, er könne sich vorstellen, erneut als CDU-Kandidat für den Bezirksrat zu kandidieren. Bevor er 2016 in das Gremium gewählt wurde, gehörte er dem Ortsverband seit 2002 an; aktuell ist er einer von drei Vizevorsitzenden. Bisher gab es im Vorstand zwei Stellvertreter und zwei Stellvertreterinnen des Vorsitzenden – eine davon war Gabriele Steingrube.

Von Juliane Kaune