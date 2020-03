Linden-Limmer

Ihr Gesicht ist gut bekannt im Stadtbezirk, und fortan wird sie dort in einer neuen Funktion unterwegs sein: Gabriele Steingrube ist jetzt Vize-Bezirksbürgermeisterin von Linden-Limmer. Bereits seit 1991 gehört die amtierende CDU-Fraktionsvorsitzende dem Bezirksrat an, abgesehen von einer zweijährigen Pause. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde die 65-Jährige im ersten Wahlgang mit der erforderlichen absoluten Mehrheit gewählt. Zwar war die Wahl geheim, doch mit wenigen Rechenkünsten lässt sich ermitteln, dass Steingrube auch die Stimmen der SPD und der Grünen auf sich vereinen konnte. „Das ist ein Vertrauensbeweis, über den ich mich sehr freue“, sagt sie.

Grüne loben CDU-Frau

Der Posten der Stellvertreterin von Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube war frei geworden, weil die bisherige Amtsinhaberin Inga Schmalz (Linke), ihren Wohnort gewechselt und den Stadtbezirk verlassen hat. Neben Steingrube hatten noch andere Bezirksratsmitglieder kandidiert: Luk List von den Linken bekam vier Stimmen, Pirat Thomas Ganskow und Jasmin Grobleben von der Partei erhielten jeweils eine Stimme. SPD und Grüne hatten keine Kandidaten aufgestellt, dem Vernehmen nach hatte sich in den eigenen Reihen niemand für den Posten gefunden. „Wir freuen uns, dass mit Gabi Steingrube eine langjährig engagierte und im Stadtteil verankerte Person das Amt übernimmt“, erklärte Grünen-Fraktionschef Steffen Mallast nach der Wahl.

Immer in Linden gelebt

Die gelernte Einzelhandelskauffrau wurde in Linden geboren und hat immer dort gelebt. Sie ist langjähriges Vorstandsmitglied bei Linden 07, seit drei Jahren führt sie den Verein. Zudem ist sie Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Lindener Vereine (AGLV). „Ich mag es, den Leuten zuzuhören, und ich helfe gern“, sagt Steingrube über sich. Dass sie ihre Meinung mitunter energisch vertreten kann, zeigt die CDU-Politikerin in Diskussionen im Bezirksrat. Als ein besonders wichtiges Thema sieht sie die Wasserstadt; drei Jahre leitete sie die für die Entwicklung des Neubaugebiets zuständige Sanierungskommission Limmer, die nun von der Stadt aufgelöst wurde. Für „intelligente Lösungen für den Verkehr im Stadtbezirk“ will sich Steingrube ebenfalls einsetzen. Und natürlich liegen der AGLV-Chefin die Vereine am Herzen.

Machentanz rückt nach

Dirk Machentanz, Fraktionschef der Linken im Stadtrat, hat nun auch wieder einen Posten im Bezirksrat: Er übernimmt das Mandat seiner Parteikollegin Inga Schmalz.

Von Juliane Kaune