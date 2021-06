Linden-Limmer: Politiker debattieren über Wasserstadt und Ihme-Zentrum

Linden-Limmer

Bevor sich die Politiker des Bezirksrats Linden-Limmer in die Sommerpause verabschieden, beschäftigen sie sich noch einmal mit einer ganzen Reihe von Themen, die eine besondere Bedeutung für den Stadtbezirk haben. So steht der zweite Bauabschnitt für die Wasserstadt Limmer ebenso auf der Tagesordnung der Sitzung am Mittwoch, 30. Juni, wie der Stand der Dinge zum Ihme-Zentrum. Auch über die Bebauung des Grünen Hügels an der Küchengartenkreuzung werden die Mandatsträger debattieren. Zudem berichtet die Stadtverwaltung darüber, was aus dem Projekt „LimmernLabor“ geworden ist, mit dem der Partytourismus auf der Limmerstraße in Grenzen gehalten werden soll.

Wasserstadt: Eine hitzige Debatte dürfte es vor allem zur Wasserstadt geben. Wie die HAZ bereits berichtete, taucht in einem Eckpunktepapier der Bauverwaltung überraschend ein Hochhaus mit bis zu 13 Stockwerken auf. Zudem könnten mehr Wohnungen entstehen, als bisher zulässig sind: Das Papier, das als Grundlage für einen internationalen Planerwettbewerb gelten soll, sieht nun auf dem gesamten Gelände bis zu 1950 Wohnungen vor – bisher lag die vom Rat der Stadt beschlossene Obergrenze bei 1600 bis maximal 1800 Wohnungen. Vorausgegangen war eine umfangreiche Bürgerbeteiligung. Der Bezirksrat will sich mit einem interfraktionellen Antrag für den planerischen Status quo einsetzen.

Die Fassade des Ihme-Zentrums im Bereich Schwarzer Bär ist eingerüstet, gleichwohl gehen die Arbeiten nicht wie geplant voran. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ihme-Zentrum: Die Bauarbeiten in dem Komplex sind im Zeitverzug. Die Gesellschaft von Großeigentümer Lars Windhorst kann die Fassade rund um die brach liegenden Gewerbeflächen nicht – wie mit der Stadt vereinbart – zum 30. Juni fertigstellen. Nun überlegt die Stadt, ob sie aus ihren Büromietverträgen aussteigt. Bezirksratsherr Thomas Ganskow will von der Verwaltung mehr über den Fortgang der Dinge wissen und hat eine entsprechende Anfrage vorbereitet.

Grüner Hügel: Auf der Grünfläche am südlichen Kopf der Limmerstraße will die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) einen bis zu zehngeschossigen Bürokomplex für die Nahverkehrsunternehmen Regiobus, Üstra, Transtec und Infra bauen. Geplant ist zudem ein Seniorenpflegeheim mit 80 Plätzen und zwölf Altenwohnungen. Die Stadt hat einen entsprechenden Bebauungsplan ins Verfahren gebracht. Der Bezirksrat ist gegen die Pläne und will an der zentralen Stelle im Stadtteil vor allem bezahlbaren Wohnraum.

„LimmernLabor“: Im Sommer 2020 startete eine von der Stadt beauftragte Projektgruppe damit, nach neuen Lösungen für das Problem des sogenannten Limmerns zu suchen. Mittlerweile hat das Kollektiv siebzehn – junge Leute aus der Kreativ- und Veranstaltungsszene – ein Konzept vorgelegt, das vor allem auf den Dialog mit den Partygängern setzt. Im Bezirksrat werden die Ideen vorgestellt.

Die Sitzung des Bezirksrats beginnt um 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums Limmer, Wunstorfer Straße 14.

Von Juliane Kaune