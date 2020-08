Die Feierei bis spät in die Nacht auf der Limmerstraße ist für viele Anwohner ein Ärgernis. Zudem beklagen sie, dass auch an diesem Wochenende die Einkaufs- und Gastromeile an vielen Stellen verdreckt war. Das Entsorgungsunternehmen Aha kündigt an, künftig auf der Limmerstraße täglich zu reinigen.