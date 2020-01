Hannover

Die Brandermittler der Polizei haben ihre Untersuchungen zu einem Feuer in einer Wohnung im siebten Stock des Ihme-Zentrums im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte in der Silvesternacht abgeschlossen. Demnach ist der Brand durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden. Insgesamt haben die Flammen einen Schaden von rund 50.000 Euro angerichtet.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Feuerwerkskörper auf dem Balkon des leer stehenden Appartements in dem Wohnkomplex am Ihmeplatz landete. Von dort griffen die Flammen auf die Räumlichkeiten über. Das Feuer war am Neujahrsmorgen gegen 0.30 Uhr entdeckt worden. Die Einsatzkräfte rückten mit zwei Löschzügen zum Ihme-Zentrum aus. Nach rund zwei Stunden übergaben die Brandbekämpfer die Einsatzstelle an die Polizei.

Lesen Sie auch

Von Tobias Morchner