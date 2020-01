Hannover

Die Besatzung eines Streifenwagens der Polizeidirektion Hannover ist am frühen Sonntagmorgen auf eine brennende Gartenlaube in Linden-Mitte aufmerksam geworden. Die Polizisten hatten in der Straße Am Lindener Berg Rauch bemerkt und waren gegen 6.20 Uhr bei der weiteren Suche nach der Ursache auf die in Flammen stehende Laube aufmerksam geworden.

Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr retten. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro. Zur Ursache für das Feuer können die Ermittler bislang keine Angaben machen. Da sie aber auch nicht ausschließen können, dass die Laube vorsätzlich in Brand gesteckt worden ist, sind sie auf Zeugenaussagen angewiesen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner