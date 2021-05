Gute Nachricht für das Kindermuseum Zinnober in Linden-Mitte: Der lange geplante Umzug in größere Räume ist perfekt. Ab dem 1. August bezieht das Team einen Anbau am ehemaligen Haus der evangelischen Jugend – in Nachbarschaft zu einem sozialen Wohnprojekt der Firma Gundlach.