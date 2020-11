Hannover

Bis ein Neubau für das Altenheim Godehardistift in Linden steht, könnten noch mindestens weitere drei Jahre vergehen. Diesen Zeitplan hält der zuständige Geschäftsführer Wolfram Rohleder für realistisch. Zugleich bekräftigt er, dass der Heimträger, das Evangelische Johannesstift mit Sitz in Berlin, das Projekt kontinuierlich vorantreibe. Die Stadt Hannover bestätigt das: Es liefen Verhandlungen, um die Reservierung des in Aussicht gestellten städtischen Baugrundstücks um ein halbes Jahr zu verlängern, teilt die Verwaltung mit.

Wie berichtet, will der Heimbetreiber das Stift an seinem jetzigen Standort an der Posthornstraße in Linden-Mitte aufgeben, weil eine Sanierung des Gebäudes nicht mehr wirtschaftlich sei. Nach derzeitigem Planungsstand soll ein Neubau auf einer städtischen Fläche an der Deisterstraße in Linden-Süd entstehen, die derzeit als Parkplatz genutzt wird.

„Das Projekt muss sich rechnen“

Laut Rohleder geht es bei den weiteren Planungen vor allem um zwei Punkte: Zum einen müssten die bisher mit gut 20 Millionen Euro angesetzten Kosten für den Neubau noch einmal neu kalkuliert werden. „Das Projekt muss sich rechnen“, erklärt er. Zum anderen muss ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Nach Auskunft der Stadt kann ein solches Verfahren bis zu zwei Jahre dauern. Hinzu kommt laut Rohleder eine Bauzeit von mindestens einem Jahr.

„Es ist eine lange Wartezeit“, sagt Herbert Möhrs von der Godehardi-Initiativgruppe, in der sich Angehörige der Heimbewohner und Heimbewohnerinnen sowie andere Interessenten aus dem Stadtteil zusammengeschlossen haben. „Die Leute werden langsam unruhig.“ Gleichwohl habe die Gruppe „nicht das Gefühl, dass der Heimträger auf Zeit spielt“, betont Möhrs. Dass der Neubau ernsthaft weiterverfolgt werde, zeige allein die Tatsache, dass die Reservierungsfrist für das Baugrundstück verlängert werden soll. Dem Vernehmen nach hat der Betreiber dafür einen fünfstelligen Betrag gezahlt. „Das tut man nur, wenn man ein wirkliches Interesse hat zu bauen“, meint Möhrs.

Altes Godehardistift wird weiterbetrieben, bis der Neubau steht

Gruppe und Betreiber betonen, dass die Zusammenarbeit gut laufe. Als Anfang 2019 bekannt wurde, dass das Johannesstift das „Godi“, wie die Einrichtung in Linden genannt wird, binnen eines Jahres ersatzlos schließen wollte, gab es heftige öffentliche Proteste. Auch der Bezirksrat schaltete sich ein. Nicht zuletzt ist es der Initiativgruppe zu verdanken, dass der Heimträger sich von der Notwendigkeit der Pflegeeinrichtung in Linden überzeugen ließ.

Johannesstift und Stadt rechnen damit, dass im Frühjahr 2021 konkretere Planungen vorliegen. Bisher war vorgesehen, 100 stationäre Pflegeplätze, zehn seniorengerechte Wohnungen und eine Tagespflege in dem Neubau unterzubringen. Nun soll laut Rohleder auch eine Variante mit nur 88 Plätzen und einer Tagespflege geprüft werden. Der Geschäftsführer versichert, dass das Godehardistift am derzeitigen Standort weiterbetrieben wird, bis der Neubau steht – und er betont, dass es noch freie Plätze gibt.

