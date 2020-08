Linden-Nord

Der Corona-Shutdown ist längst zu Ende. Doch noch immer ist die Filiale der Lindener Volksbank an der Limmerstraße 29 geschlossen. Bereits am 23. März hatte die dortige Zweigstelle pandemiebedingt ihren Betrieb eingestellt, zusammen mit drei weiteren Volksbank-Filialen im Stadtgebiet. Diese Standorte in Ricklingen, Misburg und Stöcken sind inzwischen wieder geöffnet. Nun wundern sich die Kunden in Linden-Nord, warum ausgerechnet der Volksbank-Standort an der so gut frequentierten Limmerstraße weiterhin geschlossen bleibt.

Nur ein Aushang im Fenster informiert

Nur ein Aushang im Fenster informiert über die Schließung. Darauf sind Servicenummern zu lesen, die Kunden wählen können, um telefonisch Kontakt zu den Mitarbeitern aufzunehmen. Zudem gibt es einen Hinweis auf die Möglichkeit, eine E-Mail zu senden und das Onlinebanking zu nutzen.

Mit einem Aushang weist die Bank auf die Schließung hin. Quelle: Katrin Kutter

„Weiterhin kein persönlicher Kontakt“

„Unsere Mitarbeiter aus der Filiale Limmerstraße sind weiter für die Kunden da, nur eben nicht im persönlichen Kontakt“, erklärt Volksbank-Sprecher Matthias Mollenhauer. Dies sei nach wie vor eine Vorsichtsmaßnahme, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Der Geldautomat in der Filiale Limmerstraße sei indes uneingeschränkt rund um die Uhr nutzbar. Persönliche Beratungsgespräche könnten die Kunden unter Einhaltung der Corona-Regeln in der Niederlassung an der Minister-Stüve-Straße in Linden-Mitte vereinbaren. Diese war auch während des Shutdowns durchgehend geöffnet.

Neun Standorte in der Corona-Phase geschlossen

Geschlossen waren in dieser Phase laut Mollenhauer neun Standorte im Geschäftsgebiet. Neben den vier hannoverschen Filialen zählten im Umland die Zweigstellen in Laatzen, Alt-Garbsen, Hänigsen und Letter sowie die in Schellerten im Landkreis Hildesheim dazu. Damit hätten rund 80 Prozent des gewohnten Filialnetzes zur Verfügung gestanden. So sollten einige Filialteams gezielt gestärkt werden, ohne dass standortübergreifende und wechselnde Vertretungen notwendig wurden – mit dem Ziel, die Kontakte während der Pandemie zu beschränken.

„Bitte keine Post einwerfen“: Der Briefkasten ist zugeklebt. Quelle: Katrin Kutter

Mittlerweile sind nur noch die Standorte in Letter und Schellerten dicht – und der an der Limmerstraße. Warum es nicht gelingt, die zentral gelegene Filiale wieder zu öffnen, versucht Mollenhauer zu erklären: Nach wie vor sei ein zu häufiger Wechsel des Personals von Standort zu Standort coronabedingt nicht gewünscht; in der Filiale Limmerstraße sei die Personalsituation derzeit so, dass der Betrieb dort ohne Vertretungen nicht aufrechterhalten werden könne.

Kunden aus Linden-Nord spekulieren, dass es womöglich gar nicht beabsichtigt ist, die Filiale wieder zu öffnen. Sie sorgen sich, dass der Standort dauerhaft geschlossen werden könnte, um Kosten zu sparen – und die Volksbank künftig nur noch in Linden-Mitte präsent sein wird. Das weist der Volksbank-Sprecher zurück: „Es gibt keinen solchen Beschluss.“

Von Juliane Kaune