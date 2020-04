So still wie in den letzten Wochen wird es in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust selten gewesen sein. Das soll sich jetzt ändern: Am Freitag wird hier die Sendung „Faust TV“ gedreht – und live gestreamt. Mit dabei sind Poetry-Slammerin Ninia La Grande, die Band High Fidelity und DJane Luise.