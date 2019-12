Hannover

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover ist am Mittwochabend nach Linden-Süd ausgerückt. Gegen 19.30 Uhr war eine 65-jährige Frau auf der Bornumer Straße von einem Auto angefahren worden. Dabei trug sie schwere Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 65-Jährige an einer sogenannten Bedarfsampel für Fußgänger versucht, die Bornumer Straße in Richtung Bredenbecker Straße zu überqueren. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sie die Ampel aktiviert und war bei Grün auf die Fahrbahn getreten. Der 33 Jahre alte Fahrer eines VW Polo, der auf der Bornumer Straße in Richtung Deisterplatz unterwegs war, übersah offenbar, dass die Ampel an dem Fußgängerüberweg für Autofahrer Rot zeigte. Der VW erfasste die 65-Jährige. Sie wurde zu Boden geschleudert, dabei zog sie sich ihre Verletzungen zu. Der Autofahrer bleib unversehrt.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von tm