Hannover

Ein Streit zwischen einem 34-Jährigen und einer 28-Jährigen ist am Sonnabend auf einem Parkplatz in Hannover eskaliert. Der Mann fuhr die Frau absichtlich mit einem Auto an, schlug auf sie ein und flüchtete. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Beleidigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Mann soll aus Eifersucht gehandelt haben

Der Mann aus Wietze und die Frau aus Wunstorf waren am Sonnabend gegen 11. 30 Uhr in getrennten Autos zum Einkaufen nach Linden-Süd gefahren. Die Frau stellte ihr Auto in der Nähe eines Supermarktes ab und stieg in den Mercedes des 34-Jährigen. Die Auseinandersetzung begann auf einem Parkplatz an der Göttinger Straße. Dort soll der 34-Jährige in seinem Auto auf seine Begleiterin mehrfach eingeschlagen haben. Der Grund dafür ist offenbar Eifersucht. Dann soll er der 28-Jährigen das Handy entrissen und es demoliert haben.

Die 28-Jährige stieg aus dem Wagen des Mannes aus. Der 34-Jährige setzte mit seinen Mercedes zurück und fuhr die 28-Jährige damit rückwärts an. Bei dem Zusammenprall trug die Frau leichte Verletzungen davon. Anschließend verlagerten sich die Streitigkeiten dann in eine Seitenstraße hinter dem Hanomag-Gelände. Dort setzte sich der 34-Jährige in das Auto der Frau, das sie dort geparkt hatte, beleidigte sie weiter und schlug wieder auf sie ein.

Polizei sucht Zeugen

Anschließend ging er wieder zu seinem Mercedes und fuhr davon. Die 28-Jährige erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler suchen dringend Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Limmer unter der Nummer (0511) 1 09 39 15 zu melden.

Von Tobias Morchner