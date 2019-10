Hannover

Die Polizei sucht nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann und einer etwa 30-jährigen Frau. Das Paar soll am Sonnabend im hannoverschen Stadtteil Linden-Süd einen 47-Jährigen geschlagen und ausgeraubt haben. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon.

Wie die Polizei mitteilt, war der 47-Jährige gegen 7 Uhr auf dem Heimweg. An der Ecke Ritter-Brüning-Straße/Hengstmannstraße kam ihm das Paar entgegen. Der Mann und die Frau fragten ihr späteres Opfer nach Kleingeld. Als der 47-Jährige erklärte, kein Geld zu haben, schlug der Mann ihm in den Bauch und stieß ihn zu Boden. Die Frau zog dem Opfer dann die Geldbörse aus der Tasche. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Stadionbrücke.

Zeugen gesucht

Der 47-Jährige kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Angreifer ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat schwarze, dunkle Haare tätowierte Unterarme, einen Dreitagebart und war ganz in Schwarz gekleidet. Seine Begleiterin ist ebenfalls 1,75 Meter groß und schlank. Sie hat schulterlange, blonde Haare und trug eine dunkle Jeans sowie eine dunkle Jacke. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1093920 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von tm