Linden-Süd

In drei Jahren will der Ur-Lindener Verein für Körperkultur (VfK) seinen 120. Geburtstag feiern – doch die Zukunft des Traditionsclubs ist ungewiss. Denn im Zuge des millionenschweren Umbaus der Humboldtschule wird bereits 2021 der Sporthallentrakt abgerissen, in dessen Kellerbereich der VfK Räume angemietet hat. Bis August kommenden Jahres muss der Verein darum ausziehen – und stünde dann auf der Straße. Mehr als 130 Gewichtheber und Kraftdreikämpfer wären ohne Trainingsstätte, wenn die Suche nach Ersatzräumen erfolglos bleibt. Das könnte das Aus bedeuten für einen der wenigen nicht kommerziellen Anbieter dieser beiden Sportarten in Hannover.

Fast 60 Jahre mit Schule verbunden

Der VfK ist nur wenige Jahre jünger als die 1899 gegründete Humboldtschule und schon lange mit ihr verbunden. Als das Gymnasium 1962 den damaligen Neubau an der Ricklinger Straße bezog, mietete der Sportclub im Keller Trainingsflächen an. Diese Vereinbarung findet nun nach fast 60 Jahren ein Ende. Die dringend sanierungsbedürftige Schule muss modernisiert werden, rund 47 Millionen Euro investiert die Stadt in den bis 2025 dauernden Umbau. Ein Teil der Gebäude wird saniert, ein Teil abgerissen und neu gebaut. Danach reicht der Platz für alles, was ein modernes Gymnasium braucht. In der geplanten neuen Dreifeldhalle soll auch Vereinssport möglich sein. Zudem bleibt eine Hallentrainingsstätte für den mehr als 100 Jahre alten Schülerruderverein der Humboldtschule (RVH). Aber all das aber hilft dem VfK nicht weiter.

Trainingsgeräte wiegen Tonnen

„Wir brauchen einen festen Raum“, betont Daniel Nowik vom VfK-Vorstand. Die Trainingsgeräte für Gewichtheber und Kraftdreikämpfer könnten nicht immer wieder für bestimmte Hallenzeiten hervorgeholt und anschließend zurückgestellt werden – das Material bringt einige Tonnen auf die Waage. „Allein die unbeladenen Hanteln wiegen schon gut eine Tonne“, erläutert Nowik. Jahrzehntelang konnte der Verein in der Humboldtschule auf seinen gut 120 Quadratmetern im Keller des Schulsporthallentrakts kontinuierlich trainieren. Genau solche Möglichkeiten brauche der VfK wieder, sagt Nowik.

Seit Monaten auf der Suche

Seit diesem Jahr wissen die Sportler, dass nach August 2021 der Abriss des Sporthallentrakts beginnt. Darum sind sie seit Monaten auf der Suche nach neuen Räumen. Der Bezirksrat Linden-Limmer unterstützt den Verein dabei: In der jüngsten Sitzung verabschiedeten die Politiker einstimmig einen Antrag an die Stadt, möglichst rasch Ersatzräume bereitzustellen. An Kontakten zur Stadtverwaltung mangele es dem Club nicht, betont Nowik. „Sie tun dort, was möglich ist.“ Bislang aber ohne Ergebnis. Ob der Bezirksratsantrag die Chancen verbessert, bleibt vorerst offen.

Platz zwei in der Regionalliga

Das einstige Kaiser-Center, bis Mai dieses Jahres als Kaifi-Sportslodge aktiv, hätte den VfK gern unter seinem Dach aufgenommen. Doch die Sportstätte am Lindener Fischerhof soll einem Büroneubau weichen. Andere Anfragen blieben ebenfalls ergebnislos. „Es wäre schon toll, wenn wir in Linden-Limmer bleiben könnten“, betont Nowik. Dort sei der VfK schließlich verwurzelt. Von dort aus starteten einst Ringer, später Kraftsportler in der deutschen und internationalen Sportszene durch. In der Regionalliga Nord stehen die VfK-Gewichtheber derzeit auf Platz zwei. Coronabedingt kann das Finale vorerst nicht stattfinden, bei dem die Lindener Athleten auf Sieg setzen.

Auch international erfolgreich

VfK-Sportler holen seit Jahren immer wieder Medaillen bei deutschen Meisterschaften und Europameisterschaften und stellen Rekorde auf. Im Kraftdreikampf stellt der Club derzeit zwei der zehn stärksten deutschen Frauen in der Geschichte dieses Sports. Entgegen dem Trend wächst der VfK seit Jahren stetig. Der Verein will diesen Erfolg fortsetzen.

Was der Club braucht, sind ausreichend große Räume, die er fest anmieten kann. „Am besten mit einem Betonboden. Es kann im Erdgeschoss sein oder im Keller. Ideal ist ein langfristiger Vertrag, aber auch eine befristete Zwischenlösung wäre erst einmal okay“, sagt Nowik. Weil der Verein nur Mitgliedergebühren einnimmt und keine Gewinne erzielt, ist zudem der Mietpreis ein entscheidendes Kriterium – auch darum waren die Sportler so lange in einer öffentlichen Einrichtung untergebracht. Und längst ist der VfK nicht mehr nur auf Linden ausgerichtet. Die Hauptsache sei, dass der Verein mit seiner fast 120-jährigen Geschichte fortbestehen könne, sagt Nowik.

Der Verein ist im Internet erreichbar unter www.vfk-hannover.de.

Von Marcel Schwarzenberger