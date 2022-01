Hannover

Feueralarm am Dienstagabend um 20.15 Uhr in Linden: Mit 45 Einsatzkräften ist die Feuerwehr Hannover an die Fössestraße ausgerückt. „Als wir vor Ort waren, schlugen uns die Flammen aus dem dritten Obergeschoss entgegen“, sagte Feuerwehrsprecherin Meike Rothe.

Alle Anwohner wurden evakuiert, es gab keine Verletzten. Zunächst galt der Mieter der Brandwohnung als vermisst. Doch schnell konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. In der Wohnung befand sich niemand. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen.

Quelle: Frank Tunnat

„Der Rauch ist nach oben weggezogen. Wir prüfen gerade, ob die Nachbarwohnung verqualmt ist“, sagte Feuerwehrsprecherin Rothe. Gegen 20.45 Uhr hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht.

Von Thomas Nagel