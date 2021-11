Linden-Mitte

Viel Aufmerksamkeit hat das neue Lokal „Pizza Punks“ an der Limmerstraße erregt. Ein riesiges Werbe-Graffito an der Wand, ein Marketingkonzept, das mit Punkattributen spielt – und dann ein echter Farbbeutelanschlag auf das Trendrestaurant, das manche als ein Zeichen der Gentrifizierung in Linden werten. Nun haben es die „Pizza Punks“ auch in die Literatur geschafft. Nicht Donald Trump, nicht der Brexit – nein, die Lindener Pizzabäckerei spaltet die Gesellschaft. Das ist die feste Überzeugung von einer, die es wissen muss: Die Autorin mit dem dreiteiligen Künstlernamen Ruby schreibt Zeugs lebt in Linden und schreibt (auch) über Linden. In einem fiktiv-satirischen Facebook-Dialog hat sie die reale Pizza-und-Punk-Debatte in den sozialen Medien aufs Korn genommen.

„Linden liest“ präsentiert Autoren und Autorinnen

Das Ergebnis stellte sie jetzt zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Linden liest“ vor. Im Forum des Sparkassen-Beratungscenters an der Falkenstraße werden fortan mindestens einmal pro Quartal bekannte und weniger bekannte Autorinnen und Autoren Werke mit Bezug zu Linden präsentieren. Die Idee dazu hatten das städtische Kulturbüro und die Initiative Lebensraum Linden, Unterstützung kommt von dem Geldinstitut und von der Buchhandlung Decius-Thalia.

Auf der Publikumstribüne saß nur ein Mann: Die Autorinnen Ninia Binias alias Ninia LaGrande (links) und Ruby schreibt Zeugs. Quelle: Samantha Franson

Verstärkung bekam Literatin Ruby von einer weit über die Stadtteilgrenzen hinaus bekannten Lindenerin: Hannovers Stadtkulturpreisträgerin Ninia Binias alias Ninia LaGrande hatte ebenfalls literarisches Gepäck dabei. So erfuhr das Publikum, dass sie in der Stadt aufgewachsen ist, „deren Namen man nicht nennen darf“. In Braunschweigs Hochhaussiedlung Weststadt verlebte sie aber offenbar eine durchaus glückliche Kindheit mit Ballett, Karate, Meerschweinchen und einem erträumten Pan Tau, der in allen Lebenslagen half.

Ninia Binias kann auch singen

Binias gab in ihren Texten auch Einblicke in ihre Vor-Linden-Zeit in der Südstadt, umgeben von „lauter Familien, die sich nicht nach Linden trauen“. Neueren Datums waren die literarischen Szenen aus skurrilen Zoom-Konferenzen („wer hat alles keine Hose an?“) samt Warnung vor „Spionagesoftware“ und vorsichtshalber überklebten Videolinsen am Laptop. Die Autorin überraschte ihre Zuhörerinnen – auf der Publikumstribüne saß nur ein Mann – zudem mit kurzen Gesangseinlagen und einer klaren, souligen Stimme.

„Und was ist nun das Besondere an Linden?“, wollte Moderator Manfred Wassmann, Mitglied der Initiative Lebensraum Linden, von den beiden Literatinnen wissen. Rubys Antwort: „Jeder kennt jeden.“ Binias Antwort: „Linden ist wie ein kleines Dorf.“ Ganz so idyllisch ist es aber auch nicht immer. Ärger beim Limmern, zu viele Burgerläden, steigende Mieten. „Die Zukunft wird teuer“, meinte Binias. Und Ruby hatte sichtlich Lust zu provozieren: „Die Zukunft liegt in Stöcken“, kündigte sie an.

Die nächste Veranstaltung in der Reihe „Linden liest“ ist am 21. März mit dem Schriftsteller Hartmut El Kurdi.

Von Juliane Kaune