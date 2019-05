Hannover

Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Hannover-Linden-Mitte in einer Bäckerei zwei Einbrecher festgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Männer kurz zuvor am Lindener Marktplatz die Eingangstür des Ladens aufgehebelt haben und dann in das Geschäft eingedrungen sein. Laut Polizei hatten zuvor zwei Verkäuferinnen auf dem Weg zur Arbeit gegen 4.50 Uhr unmittelbar vor ihrem Dienstbeginn in der Bäckerei von außen durch eine Fensterscheibe eine Person erkannt und sofort die Polizei alarmiert. Die Beamten umstellten sofort nach ihrem Eintreffen den Laden und durchsuchten die Geschäftsräume. Ein 44-jähriger Einbrecher wurde in einem Lagerraum unter einem Tisch entdeckt. Sein 51-jährige Komplize hatte sich in einer Toilette eingeschlossen. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts auf Einbruchdiebstahl ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das mutmaßliche Einbrecherduo zunächst vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von Ingo Rodriguez