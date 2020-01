Die Feuerwehr Hannover hat am Montagabend Probleme gehabt, zu einem Brand in Vahrenwald zu kommen. Der Grund: Anwohner hatten die enge Werderstraße so zugeparkt, dass die Retter mit ihren Fahrzeugen zeitraubend rangieren mussten. Die Feuerwehr appelliert deshalb noch einmal, ausreichend Platz zu lassen.