Linie 4: Person gerät in Hannover unter eine Stadtbahn

Hannover

Fahrgäste der Stadtbahnlinie 4 in Hannover mussten am Freitagnachmittag einige Behinderungen in Kauf nehmen. Wegen eines Unfalls an der Haltestelle Misburger Straße setzte die Üstra zwischen 14.30 und 15.30 Uhr Busse als Ersatz für die Bahn ein.

An der Haltestelle war aus bislang noch ungeklärter Ursache eine Person von einer Stadtbahn erfasst worden. Der Unfall ist – ersten Erkenntnissen zufolge – offenbar bei der Einfahrt der Bahn in die Haltestelle passiert. Die Person geriet unter die Stadtbahn und trug Verletzungen davon. Noch ist unklar, wie schwer die Verletzungen sind.

Der Fahrer der Stadtbahn hatte offenbar noch versucht, den Unfall zu vermeiden, und hatte die Notbremse gezogen. Dadurch stürzten, nach Angaben der Polizei, auch einige Fahrgäste in der Bahn und trugen ebenfalls Verletzungen davon. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Hannover hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

Von Tobias Morchner