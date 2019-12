Hannover

Die Polizeidirektion Hannover fahndet nach zwei Jugendlichen, die gemeinsam mit mehreren anderen am Freitagnachmittag eine Zwölfjährige in einer Stadtbahn der Linie 7 sexuell belästigt haben sollen. Die Ermittler suchen auch nach einer älteren Frau, die sich neben die Schülerin setzen wollte und der die mutmaßlichen Täter den Sitzplatz weggenommen haben sollen.

Das Mädchen war am Freitag gegen 13.45 Uhr an der Haltestelle Mühlenberger Markt in die Linie 7 eingestiegen, um zum Kröpcke zu fahren. An der Station Bartold-Knaust-Straße stiegen mehrere Jugendliche in die Stadtbahn. Zwei Jugendliche aus der Gruppe setzten sich links und rechts neben das Mädchen. Einer älteren Frau, die sich ebenfalls neben das Mädchen setzen wollte, nahm einer der Jugendlichen den Platz weg.

Täter berührte Oberschenkel des Mädchens mit einem Stift

Dann soll einer der Täter einen sogenannten tactical pen, einen Kugelschreiber, der schwerer als gewöhnlich ist und sich deshalb zur Selbstverteidigung nutzen lässt, genommen und damit dem Mädchen über einen Oberschenkel gestrichen haben. Anschließend soll er den Stift auch mehrmals auf den Oberschenkel des Mädchens gedrückt haben. Einer aus der Gruppe zeigte der Zwölfjährigen dazu Nacktbilder von Frauen auf seinem Mobiltelefon.

An der Haltestelle Kröpcke gelang es der Zwölfjährigen, aus der Bahn auszusteigen und vor der Gruppe zu flüchten. Anschließend erstattete sie bei der Polizei Anzeige. Die Ermittler haben die Aufzeichnungen der Videokameras sichern lassen und werten die Aufnahmen in den kommenden Tagen aus. Sie erhoffen sich davon, weitere Erkenntnisse über die Identität der Jugendlichen zu bekommen.

Polizei sucht Zeugen

Denn die bislang vorliegende Beschreibung der Täter ist eher dürftig. Der Jugendliche mit dem Stift soll 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er soll eine auffällige weiße Stelle an einem Zahn und pralle Lippen gehabt haben. Er trug dunkelblaue Jeans, eine braune Lederjacke, graue Turnschuhe der Marke Nike, Modell Airmax 720, und eine Baseballkappe der Marke Gucci. Sein Komplize hat dünne, schwarze Haare, eine Zahnspange und trug helle Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (0511) 1093117 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner