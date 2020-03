Hannover

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Springe ist am Montagmittag eine 47-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Informationen der Polizei zufolge, war gegen 12. 30 Uhr ein Linienbus auf der Eldagsener Straße in Höhe des Krankenhauses aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß der Bus mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia zusammen. Die Fahrerin des Wagens trug lebensgefährliche Verletzungen davon.

Anschließend beschädigte der Bus einen VW Tiguan. Die Eldagsener Straße ist derzeit wegen der Unfallaufnahme gesperrt. An der Unfallstelle ist auch ein Rettungshubschrauber gelandet. Unklar ist, ob es noch weitere Verletzte gibt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner